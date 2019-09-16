Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Türkiye-Rusya-İran...
36 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi öncesi görüşmesi sona erdi. Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 04:04 Kaynak: AA
Tarık akan ölümünün 3'üncü yılında mezarı başında anıldı Türkücü Mahmut Tuncer'in halay hakkında söylediği cümlesi Mantık kitabına girdi İşte yeni askerlik sistemiyle ilgili tüm detaylar Erdoğan'dan Saadet Partisi'ne teklif iddiası: Bizim beraber çalışmamız lazım