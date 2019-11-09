Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 09:06 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Suriye meselesine ilişkin gelişmelerin ele alındığı görüşmede iki lider, 22 Ekim tarihli Soçi Mutabakatı'na bağlılıklarını teyit ettiklerini bayan etti. - ANKARA
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