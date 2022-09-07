Türkiye ile Sırbistan arasında Medya ve İletişim Alanında İşbirliği Anlaşması imzaladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in huzurunda Medya ve İletişim Alanında İşbirliği Anlaşması imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Kültür ve Enformasyon Bakanı Maja Gojkovic tarafından imzalanan mutabakat zaptı ile iki ülke arasında medya ve iletişim alanında iş birliğinin geliştirilerek güçlendirileceği belirtildi.

Mutabakat zaptı ile iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin artırılması, medya ve iletişim alanlarında ilişkilerin güçlendirilerek daha da geliştirilmesi amaçlanıyor. Buna göre iki ülke, mutabakat zaptı hükümlerine ve kendi ülkelerinde yürürlükte olan yasa, kural, yönetmelik ve ulusal politikalara tabi olarak karşılıklılık esası ve karşılıklı yarar temelinde iki ülke arasında medya, iletişim ve yayıncılık alanlarındaki iş birliğini güçlendirmek, teşvik etmek ve geliştirmek için çaba gösterecek. Bu kapsamda, iki ülke arasında iletişim, kamu diplomasisi, medya ve yayıncılık alanlarında iş birliği teşvik edilecek ve geliştirilecek.

Medya ve iletişim alanında iki ülke arasında bilgi ve deneyim alışverişi, en iyi uygulamaların ve deneyimlerin paylaşılması, karşılıklı yarar ve çıkar sağlayan girişimler ve projeler üzerinde iş birliği sağlanacak.

Bunun yanı sıra toplantılar, seminerler, çalıştaylar, eğitimler ve konferanslar düzenlenecek; medya, iletişim ve yayıncılık alanlarında yetkililer ve uzmanlar arasında karşılıklı ziyaretleri teşvik edilecek.

Mutabakat Zaptı, bugünden itibaren yürürlüğe girecek ve 3 yıl süreyle yürürlükte kalacak.