Türkiye ile Sırbistan arasında Medya ve İletişim Alanında İşbirliği Anlaşması imzaladı - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye ile Sırbistan arasında Medya ve İletişim Alanında İşbirliği Anlaşması imzaladı

07.09.2022 17:02
Türkiye ile Sırbistan arasında Medya ve İletişim Alanında İşbirliği Anlaşması imzaladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in huzurunda Medya ve İletişim Alanında İşbirliği Anlaşması imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in huzurunda Medya ve İletişim Alanında İşbirliği Anlaşması imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Kültür ve Enformasyon Bakanı Maja Gojkovic tarafından imzalanan mutabakat zaptı ile iki ülke arasında medya ve iletişim alanında iş birliğinin geliştirilerek güçlendirileceği belirtildi.

Mutabakat zaptı ile iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin artırılması, medya ve iletişim alanlarında ilişkilerin güçlendirilerek daha da geliştirilmesi amaçlanıyor. Buna göre iki ülke, mutabakat zaptı hükümlerine ve kendi ülkelerinde yürürlükte olan yasa, kural, yönetmelik ve ulusal politikalara tabi olarak karşılıklılık esası ve karşılıklı yarar temelinde iki ülke arasında medya, iletişim ve yayıncılık alanlarındaki iş birliğini güçlendirmek, teşvik etmek ve geliştirmek için çaba gösterecek. Bu kapsamda, iki ülke arasında iletişim, kamu diplomasisi, medya ve yayıncılık alanlarında iş birliği teşvik edilecek ve geliştirilecek.

Medya ve iletişim alanında iki ülke arasında bilgi ve deneyim alışverişi, en iyi uygulamaların ve deneyimlerin paylaşılması, karşılıklı yarar ve çıkar sağlayan girişimler ve projeler üzerinde iş birliği sağlanacak.

Bunun yanı sıra toplantılar, seminerler, çalıştaylar, eğitimler ve konferanslar düzenlenecek; medya, iletişim ve yayıncılık alanlarında yetkililer ve uzmanlar arasında karşılıklı ziyaretleri teşvik edilecek.

Mutabakat Zaptı, bugünden itibaren yürürlüğe girecek ve 3 yıl süreyle yürürlükte kalacak.

YORUMLAR
500
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: 'Yaşasın Sırbistan-Türkiye dostluğu' Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: 'Yaşasın Sırbistan-Türkiye dostluğu' Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Sırbistan ziyaretine ilişkin paylaşım Açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Sırbistan ziyaretine ilişkin paylaşım Açıklaması
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Sırbistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye ile Sırbistan arasında Medya ve İletişim Alanında İşbirliği Anlaşması imzaladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:13 Fenerbahçeli Burak Kapacak, Fatih Karagümrük'e kiralandı
16:46 Galatasaray'dan bir transfer daha! Genç stoper Mathias Ross ile anlaşma sağlandı
16:39 90'lı yılların yıldızı Şahsenem'den ağızları açık bırakan itiraf: Ailem beni karanlık odaya kilitledi
16:29 CHP'li Özgür Özel'den AK Parti'ye sert tepki: Şeker nerede?
16:17 Eski Yunan bakandan ülkesine Türkiye uyarısı: Erdoğan'ın sözleri dikkate alınmalı
16:14 Putin, Batı'nın tavan fiyat uygulamasına meydan okudu: Çıkarlarımıza aykırı davranırlarsa hiçbir şey göndermeyiz
16:12 Transfer bombalarını patlatan Galatasaray'da imza sırası James Rodriguez'e geldi
15:49 Anayasayı kabul ettiremeyen Şili Devlet Başkanı'na küçük Süpermen'den destek
15:38 İstifa edeceğini duyuran Çeçen lider Kadirov kararından vazgeçti: Satanistlerle savaşmak için görevime devam edeceğim
15:27 Dövme yaptırmaya gelen bir kişi önce dövülüp ardından bıçaklandı! Yaralının sigara paketini verdiği bir kişiyse olay yerinden kaçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2022 17:21:26. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye ile Sırbistan arasında Medya ve İletişim Alanında İşbirliği Anlaşması imzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement