Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "İlk çeyrekte ABD, Çin gibi ülkelerin ekonomisi daraldı. Türkiye ise ilk çeyrekte sağladığı yüzde 4,5 büyüme ile bu tablodan ayrıştı. Ülkemiz için 2'nci çeyrek bir parça sıkıntılı görülse de sonrası aydınlıktır." - İSTANBUL