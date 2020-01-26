Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlk etapta hasar tespit çalışmaları sürüyor. - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'İlk etapta hasar tespit çalışmaları sürüyor. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlk etapta hasar tespit çalışmaları sürüyor.

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlk etapta hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlk etapta hasar tespit çalışmaları sürüyor. Hasar tespit çalışmalarının ardından yeniden inşa çalışmaları başlatılacak. Dün 5.1 şiddetinde artçıya bizzat şahit olduk. Yıkım ve yeniden inşada gecikemeyiz" dedi. - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 09:42 Kaynak: İHA
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