Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Talimatlarıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve...
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IHAAW181607-SIY/06-02-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Kartal Orhantepe Mahallesi'ne gidiyor.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:27 Kaynak: İHA
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