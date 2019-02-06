Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Talimatlarıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Talimatlarıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve...

1 saat önce

IHAAW181607-SIY/06-02-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Kartal Orhantepe Mahallesi'ne gidiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Talimatlarıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve..., System.String[]
IHAAW181607-SIY/06-02-2019

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Kartal Orhantepe Mahallesi'ne gidiyor. 06.02.2019 18: 16: 07 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:27 Kaynak: İHA

İstanbul, Murat Kurum, Süleyman Soylu, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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