Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başkanlığındaki Mgk Toplantısı Sonrasında Yapılan Yazılı...
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IHAAW205103-GEN/20-03-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki MGK toplantısı sonrasında yapılan yazılı açıklamada, Yeni Zelanda'da masum insanların inançlarından dolayı katledilmesinin şiddetle kınandığı belirtildi.
IHAAW205103-GEN/20-03-2019
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın başkanlığındaki MGK toplantısı sonrasında yapılan yazılı açıklamada, Yeni Zelanda
'da masum insanların inançlarından dolayı katledilmesinin şiddetle kınandığı belirtildi. 20.03.2019 20: 51: 03 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 08:57 Kaynak: İHA
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