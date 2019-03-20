Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başkanlığındaki Mgk Toplantısı Sonrasında Yapılan Yazılı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başkanlığındaki Mgk Toplantısı Sonrasında Yapılan Yazılı...

41 dakika önce

IHAAW205103-GEN/20-03-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki MGK toplantısı sonrasında yapılan yazılı açıklamada, Yeni Zelanda'da masum insanların inançlarından dolayı katledilmesinin şiddetle kınandığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başkanlığındaki Mgk Toplantısı Sonrasında Yapılan Yazılı..., System.String[]
IHAAW205103-GEN/20-03-2019

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki MGK toplantısı sonrasında yapılan yazılı açıklamada, Yeni Zelanda'da masum insanların inançlarından dolayı katledilmesinin şiddetle kınandığı belirtildi. 20.03.2019 20: 51: 03 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 08:57 Kaynak: İHA

Masum, Yeni Zelanda, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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