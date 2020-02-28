Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kurmaylarıyla gerçekleştirdiği... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kurmaylarıyla gerçekleştirdiği... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kurmaylarıyla gerçekleştirdiği...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kurmaylarıyla gerçekleştirdiği güvenlik zirvesi devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kurmaylarıyla gerçekleştirdiği..., System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kurmaylarıyla gerçekleştirdiği güvenlik zirvesi devam ediyor. - ANKARA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:28 Kaynak: İHA
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