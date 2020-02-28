Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurmaylarıyla gerçekleştirdiği Güvenlik Zirvesi sona erdi. - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurmaylarıyla gerçekleştirdiği Güvenlik Zirvesi sona erdi.
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurmaylarıyla gerçekleştirdiği Güvenlik Zirvesi sona erdi. Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:30 Kaynak: İHA
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