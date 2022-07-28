Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Temmuz'da Ordu'ya gelmesi bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Temmuz'da Ordu'ya gelmesi bekleniyor

28.07.2022 18:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Temmuz'da Ordu'ya gelmesi bekleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 30 Temmuz Cumartesi günü Ordu'da fındık fiyatlarını açıklaması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 30 Temmuz Cumartesi günü Ordu'da fındık fiyatlarını açıklaması bekleniyor.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, sosyal medya hesaplarından, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 30 Temmuz Cumartesi günü toplu açılış töreni vesilesiyle Ordu'muzu teşrif edeceklerdir. Tüm halkımız davetlidir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programına ilişkin, Cumhuriyet Meydanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Tomakin, yaklaşık 3,5 yıldır Ordu'ya yoğun gündemden dolayı gelemeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 30 Temmuz'da ağırlamak üzere bu meydanda buluşacaklarını dile getirdi.

Burada toplu açılış töreni gerçekleştirileceğini ifade eden Tomakin, şunları kaydetti:

"Bu toplu açılış töreninde yaklaşık 223 kurum ve kuruluşun son 3,5 yıl içerisinde gerçekleştirmiş olduğu, icraatlarımızın içerisinde var olan yatırımların açılışı olacak. Bunların da yaklaşık maliyeti 6 milyar liradır. Hem bu açılışı yapacağız, onun akabinde de Cumhurbaşkanımız partililerimizle buluşmak üzere bu meydanda olacak. Onun akabinde bölgemizi ilgilendiren, yaklaşık 8 milyon insanı ilgilendiren fındığımızın fiyatını Sayın Cumhurbaşkanımız buradan bütün Karadeniz Bölgesi'ne fındık üreticisi kardeşlerimize duyuracak."

Bütün Orduluları bu programa davet eden Tomakin, fındık hasadı öncesi ilde yoğun bir kalabalık olduğunu ve Erdoğan'ı da yoğun katılımla ağırlayacaklarını kaydetti.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da toplu açılış törenine katılacak, fındık fiyatlarını açıklayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da toplu açılış törenine katılacak, fındık fiyatlarını açıklayacak FINDIKTA, 65 LİRA TABAN FİYAT BEKLENTİSİ FINDIKTA, 65 LİRA TABAN FİYAT BEKLENTİSİ
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Temmuz'da Ordu'ya gelmesi bekleniyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:10 İstanbul'da yaşayan Ukraynalılardan Fenerbahçe'ye çağrı: "Putin" tezahüratı yapan taraftarları stada almayın
17:41 Taraftarın "Vladimir Putin" tezahüratı Fener'in başını yaktı! UEFA soruşturma başlatıldığını duyurdu
17:19 Köftecilik yapan adam önce okuldaki temizlik görevlisini öldürdü sonra karısını ve komşusunu silahla vurdu!
17:09 Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Luan Peres için Marsilya ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
17:06 Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan 64 yaşında dünyaevine giriyor
17:02 Malatya'da işyerinin önünde oturan kişi husumetlisi tarafından böyle bıçaklandı! O anlar saniye saniye kameraya yansıdı
16:57 Fenerbahçe'den Putin tezahüratıyla ilgili ilk açıklama: Kulübümüzün duruş ve değerlerini temsil etmiyor
16:53 Formula 1'de 4 kez dünya şampiyonu olan Vettel emekli olacağını açıkladı
16:25 Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi Ömer Temelli tüm görevlerinden istifa etti
16:03 ABD basınının gündemine oturdu! Başkan Joe Biden'ın birkaç saat arayla çekilen iki görüntüsü arasındaki fark kafa karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 18:45:28. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Temmuz'da Ordu'ya gelmesi bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement