- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i kabulü sona erdi.
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- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i kabulü sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 06:48 Kaynak: İHA
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i kabulü sona erdi. Kabul 1 saat 40 dakika sürerken, heyetlerarası görüşmeye geçildi.
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