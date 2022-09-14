TOKİ Kırklareli'nde 1050 sosyal konut yapacak - Son Dakika
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TOKİ Kırklareli'nde 1050 sosyal konut yapacak

14.09.2022 10:00
TOKİ Kırklareli'nde 1050 sosyal konut yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde Kırklareli'nde 1050 konut kontenjanının ayrıldığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde Kırklareli'nde 1050 konut kontenjanının ayrıldığı bildirildi.

AK Parti Kırklareli İl Başkanı Alper Çiler, yaptığı yazılı açıklamada, TOKİ sosyal konutlarının kentteki konut stoğuna katkısının olacağını belirtti.

Belli bir gelire sahip ailelerin uzun vadeyle konut sahibi olacağını ifade eden Çiler, inşaat çalışmalarının 2 yıl içerisinde tamamlanacağını bildirdi.

Kriterleri karşılayan her vatandaşın 14 Eylül-31 Ekim 2022 tarihleri arasında e-devlet üzerinden başvuruda bulunabileceğini aktaran Çiler, şunları kaydetti:

"Kırklareli kent merkezinde 160, kent merkezine bağlı Kavaklı beldesinde 55, Üsküp beldesinde 150, Pınarhisar ilçesinde 246, Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde 91, Büyükmandıra beldesinde 84, Demirköy ilçesinde 114, Kofçaz ilçesinde 80, Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesinde 70 olmak üzere 1050 konut inşa edilecek. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum, TOKİ Başkanımız Ömer Bulut ve ekiplerine hemşehrilerim adına teşekkür ederim."

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TOKİ Kırklareli'nde 1050 sosyal konut yapacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: TOKİ Kırklareli'nde 1050 sosyal konut yapacak - Son Dakika
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