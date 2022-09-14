"Kırklareli kent merkezinde 160, kent merkezine bağlı Kavaklı beldesinde 55, Üsküp beldesinde 150, Pınarhisar ilçesinde 246, Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde 91, Büyükmandıra beldesinde 84, Demirköy ilçesinde 114, Kofçaz ilçesinde 80, Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesinde 70 olmak üzere 1050 konut inşa edilecek. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum , TOKİ Başkanımız Ömer Bulut ve ekiplerine hemşehrilerim adına teşekkür ederim."

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › TOKİ Kırklareli'nde 1050 sosyal konut yapacak - Son Dakika

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