Van ve Muş'ta vatandaşlar sosyal konut projesi için başvurularını yapmaya başladı - Son Dakika
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Van ve Muş'ta vatandaşlar sosyal konut projesi için başvurularını yapmaya başladı

14.09.2022 17:20
Van ve Muş'ta vatandaşlar sosyal konut projesi için başvurularını yapmaya başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında Van ve Muş'ta da vatandaşlar başvurularını yapmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında Van ve Muş'ta da vatandaşlar başvurularını yapmaya başladı.

3 bin 200 konutun yapımının planlandığı Van ve ilçelerinde e-Devlet üzerinden başvuru imkanı olmayanlar, evraklarını teslim etmek için taleplerin kabul edildiği Halk ve Ziraat bankalarında yoğunluk oluşturdu.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi" kapsamında kentte 3 bin 200 konutun yapılacağını belirtti.

Konut ve iş yerlerine vatandaşın teveccühünün yüksek olduğunu belirten Arvas, şunları kaydetti:

"Daha çok alt ve orta gelirlinin konut ihtiyacını karşılamak üzere yapılacak bu konutların sosyal ve ekonomik avantajları büyük. Sosyal konut projesine başvurmak için il sınırları içerisinde en az bir yıl ikamet etmek veya proje il nüfusuna kayıtlı olmak şartı getirildi. Bunun yanında projenin amacına uygun olarak kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmaması gerekmektedir. Ayrıca her haneden sadece bir başvuru kabul edilecektir. Açıklanan sosyal konut projesinde gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılarak öncelik verildi."

Proje kapsamında 1150 konut yapılmasının planlandığı Muş ve Korkut ilçesinde de konut başvurusunda bulunmak isteyenler Ziraat ve Halk Bankası şubelerine gitti.

Başvuru yapanlardan Hasım Devrim, AA muhabirine, projenin evi olmayanlar için önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Uzun zamandır böyle bir proje beklediğini belirten Devrim, "Çok güzel bir proje oldu, başvurumu yaptım. İnşallah evsizler bu sayede ev sahibi olacaklar. Evi olmayan herkesin müracaat etmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü ödemelerde herhangi bir sıkıntı yok." dedi.

Proje ile dar gelirlilere ev sahibi olma umudunun doğduğunu aktaran Adnan Aksoy da "TOKİ konutu için Allah devletimizden razı olsun. İnşallah bizi ev sahibi yapacak. En azında kira öder gibi ev sahibi olacağız. Yıllardan beri çalışıyorum bir ev almak hayalimdi. Peşin para ile ev alamam. Bu sayede hayallerimiz gerçek olacak inşallah." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Van, Muş, Güncel, Son Dakika

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