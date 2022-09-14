Kütahya ve Balıkesir'de sosyal konut projesi için başvurular alınıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında Kütahya ve Balıkesir'de de vatandaşlar başvurularını yapmaya başladı.

Projeyle, 1800 konutun inşasının planlandığı Kütahya'da kampanyaya doğrudan banka üzerinden müracaat etmek isteyenler, belgelerini teslim etmek için Halk Bankası şubelerine giderek müracaatların ilk gününde işlemlerini yaptırdı.

Bankanın önünde bekleyen vatandaşlardan Nazmiye Pehlivan, AA muhabirine, bugüne kadar ev sahibi olamadığını, projeden umutlu olduğunu söyledi.

Pehlivan, "Proje için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ederim. Allah başımızdan eksik etmesin. Bu ve benzer projelerle insanlarımıza yardımcı oluyor." dedi.

Mustafa Kargı da birçok kişinin TOKİ sayesinde ev sahibi olduğunu dile getirdi.

Balıkesir

Balıkesir'de inşa edilecek 3 bin 750 sosyal konut için başvurular Halk Bankası ve Ziraat Bankası aracılığıyla alınıyor.

Müracaatların ilk gününde banka şubelerine gelen vatandaşlar, gerekli belgelerle işlemlerini yaptırarak isimlerini listelere yazdırdı.

E-devlet aracılığıyla da alınan başvurular 31 Ekim'de sona erecek.