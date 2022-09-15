Yozgat ve Kayseri'de sosyal konut projesi başvuruları sürüyor - Son Dakika
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Yozgat ve Kayseri'de sosyal konut projesi başvuruları sürüyor

15.09.2022 12:02
Yozgat ve Kayseri'de sosyal konut projesi başvuruları sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında Yozgat ve Kayseri'de vatandaşlar başvurularını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında Yozgat ve Kayseri'de vatandaşlar başvurularını sürdürüyor.

Yozgat merkez ve ilçelerinde e-Devlet üzerinden başvuru imkanı bulamayanlar, evraklarını teslim etmek için taleplerin kabul edildiği bankada yoğunluk oluşturdu.

Sosyal konut için başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlardan Kadir Şimşek, projenin çok güzel olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Şimşek, çocuğunun engelli olduğunu belirterek, engelli kontenjanından 3+1 konuta başvuracağını ifade etti.

Nebi Baykurt da projenin fakir, fukara için çok güzel olduğunu belirterek, e-Devlet'ten müracaat yapamadığını, banka önünde de uzun kuyruk oluştuğunu aktardı.

Dursun Çiftçi ise "Projeden memnunuz. Evim yok, inşallah bize de çıkar." dedi.

Kayseri

TOKİ tarafından 4 bin 510 konutun yapılmasının planlandığı Kayseri'de de evraklarını teslim etmek ve bilgi almak isteyenler banka şubelerinin önünde uzun kuyruk oluşturdu.

Vatandaşlardan Ercan Ayten (47) evi olmadığını, TOKİ'nin kampanyasıyla umutlandığını belirterek, aylık 2500 liraya kirada oturduğunu söyledi.

Metin Demirezen ise (65) "Bu sefer bir umudumuz var. Ödemeler bugünün şartlarında böyle olur. Ev ve kira fiyatları ortada." dedi.

Yeter Gönüllü de (38) başvuru için İstanbul'dan geldiğini aktararak, "Bankadan kredi çekmektense TOKİ'nin uygulaması daha iyi. Kampanya yaşlılar, geliri olmayanlar için iyi oldu." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Kayseri, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat ve Kayseri'de sosyal konut projesi başvuruları sürüyor - Son Dakika

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