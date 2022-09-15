Ordu'da sosyal konut projesi başvuruları sürüyor - Son Dakika
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Ordu'da sosyal konut projesi başvuruları sürüyor

15.09.2022 16:40
Ordu'da sosyal konut projesi başvuruları sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı sosyal konut projesi çerçevesinde Ordu'da başvurular devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı sosyal konut projesi çerçevesinde Ordu'da başvurular devam ediyor.

Ordu'nun 8 ilçesinde yapılması planlanan 2 bin 50 konut için e-Devlet üzerinden başvuru imkanı olmayanlar, Halkbank şubesi önünde zaman zaman yoğunluk oluşturdu.

Başvuru için banka şubesi önünde sıra bekleyen Salih İlbay, AA muhabirine, üç çocuk babası olduğunu ve oğlunun Ordu Üniversitesinde öğrenim görmesi dolayısıyla üç yıldır Altınordu ilçesinde yaşadıklarını söyledi.

İlbay, özel sektörde çalıştığını belirterek, "Devletimiz sosyal konutlarla ilgili böyle bir imkan tanıdı. Ben de bu proje için müracaat etmek istedim. Kirada yaşıyoruz. Ev sahibi olmak istiyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da sosyal konut projesi başvuruları sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu'da sosyal konut projesi başvuruları sürüyor - Son Dakika
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