Diyarbakır'da sosyal konut projesi için yapılan başvurularda yoğunluk yaşanıyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da sosyal konut projesi için yapılan başvurularda yoğunluk yaşanıyor

14.09.2022 17:06
Diyarbakır'da sosyal konut projesi için yapılan başvurularda yoğunluk yaşanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı sosyal konut projesi kapsamında Diyarbakır'da vatandaşlar başvurularını yapmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı sosyal konut projesi kapsamında Diyarbakır'da vatandaşlar başvurularını yapmaya başladı.

"Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi" diye nitelenen proje kapsamında, il genelinde 4 bin 800 konutun yapımının planlandığı Diyarbakır'da, e-devlet üzerinden başvuru yapma imkanı olmayanlar, evrakını teslim etmek için erken saatlerde Halk ve Ziraat bankaları şubelerinin önünde yoğunluk oluşturdu.

Merkez Kayapınar ilçesinde Halk Bankası önünde oluşan yoğunluk nedeniyle polis ekiplerince önlem alındı.

Başvuru yapmak için Halk Bankası önünde bekleyen vatandaşlardan Ceylan Akarsu, AA muhabirine, 10 yıllık evli olduğunu, kirada oturduklarını söyledi.

Akarsu, projeyi duyar duymaz bugün başvuru yapmak için bankaya geldiğini belirterek, ev sahibi olmak istediğini ifade etti.

"Cumhurbaşkanı açıklama yapınca çok sevindik"

"Cumhurbaşkanı açıklama yapınca çok sevindik. Herkes koştu, konut başvurusu yaptı. Geldik, başvurumuzu yaptık. İnşallah bize de ev çıkar. İnşallah kiracı olmaktan kurtuluruz, bir evimiz olur ve sıkıntılarımız biter diye umut ediyorum." diyen Akarsu, konut projesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Nurullah Bayhan da ev almakta zorlandığını anlatarak, bu projenin bir fırsat olduğunu belirtti.

Bankaya gelip başvuru yaptığını, proje ile ev sahibi olmayı temenni ettiğini anlatan Bayhan, "Dün duydum, bugün de gelip başvuru yaptım. Çok heyecanlıyım. İnşallah bana da ev çıkar." dedi.

Nasır Serim ise 18 yıldır kiracı olduğunu, projeyi duyar duymaz başvuru yapmaya geldiğini anlattı.

En büyük arzusunun ev sahibi olmak olduğunu dile getiren Serim, "Gelip başvurumuzu yaptık. İnşallah bana da ev çıkar. Bir evimin olmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da sosyal konut projesi için yapılan başvurularda yoğunluk yaşanıyor - Son Dakika

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