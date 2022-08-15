Tarım Kredi Marketlerinde İndirim Kararı, Etiketlere Beklenen Oranda Yansımadı

DİLAN KUTLU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı; Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde başta et, süt, un ve ayçiçek yağı olmak üzere 30-40 üründe yüzde 30 indirim uygulaması bugün başlayacaktı. Ancak pek çok ürünün fiyatlarının değişmediği görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın marketlerdeki yüksek fiyatlara karşı Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde başta et, süt, un ve ayçiçek yağı olmak üzere 30-40 üründe yüzde 30 indirim yapılacağını açıklamıştı. İndirimin, bugün itibarıyla başlayacağı duyurulmuştu.

ANKA Haber Ajansı; Ankara Çankaya'da Güvenlik Caddesi'ndeki Tarım Kredi marketinin fiyatlarını inceledi. Dün akşam saat 17'de geçerli olan fiyatlarla, bugün sabah saat 11'de geçerli olan fiyatları karşılaştırdı.

Raftaki 900 gramlık siyah zeytinin 47 lira 50 kuruştan 39 lira 90 kuruşa düştüğü görüldü. Bu düşüş, Erdoğan'ın açıkladığı yüzde 30 indirim oranının altında kaldı.

Dün 33 lira 90 kuruştan satılan 1 litre ayçiçek yağının fiyatı bugün değişmedi.

Tarım kredideki un fiyatında bir değişiklik olmadı. 5 kilogramlık un dün de 50 TL'ydi bugünkü fiyatı da 50 TL olarak görüldü.

600 gramlık tam yağlı beyaz peynirin dünkü fiyatı 52 lira 95 kuruşken bugünkü fiyatlar değişmedi. 30'luk yumurta 45 lira 50 kuruşken bugün de 54 lira 50 kuruşta kaldığı, indirim uygulanmadığı görüldü.

Bakliyatlardan; 1 kilo fasulye 23 lira 50 kuruşla aynı fiyatta kaldı.

İndirim listesinde yer alacağı belirtilen bir diğer ürün salçanın fiyatı da değişmedi. Bir kilo 650 gramlık salça 39 lira 90 kuruşta kaldı.

Manav reyonundan indirimli ürünler, içerisinde olan soğan 5 lira 95 kuruş; patates 7 lira 95 kuruşta kalarak fiyatlarda hiçbir değişiklik olmadı.

Bazı Tarım Kredi marketlerde fiyat güncellenmesi yapılırken bazı Tarım Kredi marketlerinde indirimler raflara yansıtılmadı.

Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından 12 Ağustos'ta açıklanan indirimli ürünler şunlar:

"Makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ay çiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi"

ET ÜRÜNLERİNDEKİ İNDİRİMLER AYRICA DUYURULACAK

Tarım Kredi'den yapılan açıklamaya göre et ürünlerinde kasap reyonu bulunan Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde ivedilikle, kasap reyonu bulunmayan marketlerde ise gerekli hazırlık çalışmalarının yapılmasının ardından paketli olarak indirimli şekilde satışa sunulacağı açıklanmıştı. Et ürünlerinde uygulanacak indirimlerin duyurusunun ise ayrıca yapılacağı belirtildi.