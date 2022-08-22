Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. (8)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Toprak Mahsulleri Ofisimiz, mısır alım fiyatını, destek hariç, ton başına 5 bin 700 lira olarak uygulayacak."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki yılın ilk aylarından itibaren hayat pahalılığıyla mücadele başta olmak üzere ekonomi programımızın olumlu etkileri daha ileriye götürülecek."
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