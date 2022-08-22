Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Toprak Mahsulleri Ofisimiz, mısır alım fiyatını, destek hariç, ton başına 5 bin 700 lira olarak uygulayacak" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Toprak Mahsulleri Ofisimiz, mısır alım fiyatını, destek hariç, ton başına 5 bin 700 lira olarak uygulayacak"

22.08.2022 20:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. (8)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Toprak Mahsulleri Ofisimiz, mısır alım fiyatını, destek hariç, ton başına 5 bin 700 lira olarak uygulayacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki yılın ilk aylarından itibaren hayat pahalılığıyla mücadele başta olmak üzere ekonomi programımızın olumlu etkileri daha ileriye götürülecek."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (1) Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (1) Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (1) Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (1)
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Toprak Mahsulleri Ofisimiz, mısır alım fiyatını, destek hariç, ton başına 5 bin 700 lira olarak uygulayacak' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Toprak Mahsulleri Ofisimiz, mısır alım fiyatını, destek hariç, ton başına 5 bin 700 lira olarak uygulayacak" - Son Dakika
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