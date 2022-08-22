Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki yılın ilk aylarından itibaren hayat pahalılığıyla mücadele başta olmak üzere ekonomi programımızın olumlu etkileri daha ileriye götürülecek."

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Toprak Mahsulleri Ofisimiz, mısır alım fiyatını, destek hariç, ton başına 5 bin 700 lira olarak uygulayacak' - Son Dakika

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