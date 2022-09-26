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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Özellikle tahıl koridorunun açılmasıyla yakalanan diplomatik başarının esir takasıyla devam ettirilmesi, ülkemiz adına gurur... - Son Dakika

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