Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece bu ayın 22 gününde Osmangazi Köprüsü 'nü günde ortalama 51 bin araç kullandı. Araç garanti oranı yüzde 116'ya, garanti rakamının üstüne çıkmış durumda"

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milletimize söz verdiğimiz her projeyi yaptık' - Son Dakika

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