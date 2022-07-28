Füzün ailesinin acı kaybı - Son Dakika
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Füzün ailesinin acı kaybı

28.07.2022 19:02
Füzün ailesinin acı kaybı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın aile dostu ve Akhisar Ulucami Eğitim ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Füzün (56), kalp krizi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın aile dostu ve Akhisar Ulucami Eğitim ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Füzün (56), kalp krizi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Füzün için yarın Akhisar Yeni Camii'nde düzenlenecek cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması bekleniliyor.

Akhisar Ulucami Eğitim ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Başkanı ve AK Parti Akhisar İlçe Başkanı Mehmet Fatih Füzün amcası Hakan Füzün, 21 Temmuz'da kalp krizi geçirdi. Manisa Şehir Hastanesi'nde kaldırılan evli, 3 çocuk babası Füzün, tedaviye alınıp, anjiyo yapıldı.Füzün, ardından da İzmir Tınaztepe Buca Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavisi süren Füzün, bugün saat 11.30 sıralarında hayatını kaybetti. Füzün'ün yarın Manisa'nın Akhisar ilçesindeki Yeni Camii'nde öğle kılınacak namazın ardından toprağa verileceği bildirildi. Cenazeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniliyor.


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Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Kalp Krizi, Akhisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Füzün ailesinin acı kaybı - Son Dakika

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