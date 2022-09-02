Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 21. yıl mektubu, Kocaeli'de 100 bin vatandaşa ulaştırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti'nin 21'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kaleme aldığı mektup, AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı tarafından kentte 100 bin vatandaşa ulaştırıldı.

AK Parti Kartepe İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, AK Parti'yi milletin kurduğunu belirterek, milletin AK Parti'yi geçen 21 yıllık zaman içerisinde de hep iktidarda tuttuğunu kaydetti.

Milletin seçimlerde iradesini sandığa, AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan olarak yansıttığını aktaran Ellibeş, vatandaşlara verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Ellibeş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AK Parti'nin 21'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mektup kaleme aldığını anımsatarak, Erdoğan'ın mektubunu, 100 bin vatandaşa ulaştırdıklarını bildirdi.

AK Parti'nin hayata geçirdiği projelere değinen Ellibeş, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bu 21 yıllık geçen zaman süre içerisinde milletimizin istek ve beklentilerine cevap verebilecek hizmetleri, eser ve hizmet siyasetini, gönül siyasetini başarıyla sürdürdük. Bugün itibarıyla da gelecek bir yeni 21 yıla, yönetime talip bir yönetim olarak tekrar milletimizle beraberiz. Liderimizin ortaya koyduğu istikamet doğrultusunda Kocaeli teşkilatları olarak da üzerine düşeni yapmanın gayreti içerisindeyiz. Bu anlayış içerisinde hem vekillerimiz hem belediye başkanlarımız hem teşkilat mensuplarımız her daim bizi biz eden, bizi var eden milletimizle bütünleşip, onların sevinciyle sevinip, onların hüznüyle hüzünlenen bir yapıdayız. 2023 seçimleri bizim açımızdan ve ülkemiz açısından çok önemli. Biz de 2023 seçimlerine, hedefe odaklanmış bir yapıda tüm teşkilatlarımızla birlikte tüm çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Ellibeş, yeni bir proje başlattıklarını, 12 ilçede "Elele Gönül Gönüle" projesi kapsamında vatandaşlar ve esnafla bir araya geldiklerini belirterek, proje kapsamında bugün Kartepe'de çalışmalar yapacaklarını anlattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da Kartepe ilçesinde hayata geçirdikleri projelerden bahsederek, "Eser ve hizmet siyasetimiz devam ediyor. Halihazırda 42 tane proje sahada devam ediyor. Bunların tutarı 707 milyon 711 bin lira. Tabii bu 707 milyon olmasındaki en büyük pay, teleferik projesi. Tahmin ediyorum, 1,5 yıl sonra da mümkün olursa daha hızlı bir şekilde teleferiğe bineceğiz." ifadelerini kullandı.

Büyükakın, AK Parti belediyeciliğinin farkını, Türkiye'nin her yerinde gösterdiklerini vurgulayarak, AK Parti belediyelerinin yaptığı çalışmalara değindi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da Büyükakın'ın önderliğinde bölgeye birçok yatırım yapmaya devam ettiklerini belirterek, "Biz Kartepe insanımıza yakışan en güzel hizmetleri kazandırıyoruz. Büyük bir gayretle bunun için mücadele veriyoruz. AK Parti bizim için çok kıymetli. Cumhurbaşkanımızın 21. yıl tebrik mesajını hemşehrilerimize dağıtacağız. Cumhurbaşkanımızın da yol arkadaş olmak ayrı bir değer." dedi.

Toplantıya, AK Parti Kocaeli milletvekilleri İlyas Şeker, Mehmet Akif Yılmaz, Sami Çakır ve Cemil Yaman, AK Parti Kartepe İlçe Başkanı Sadık Yılmaz ile partililer katıldı.

Daha sonra partililer, ilçede vatandaşları ve esnafı ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubu dağıttı.