Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çay davetinde bulunan aileye ziyaret - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çay davetinde bulunan aileye ziyaret

09.08.2022 02:56

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bahadır Çaşmaz ve ailesini ziyaret etmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hüseyin Gazi Cemevi'nden ayrılmasının ardından Mamak'ta kendisini çaya davet eden bir aileyi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bahadır Çaşmaz ve ailesini ziyaret etmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hüseyin Gazi Cemevi'nden ayrılmasının ardından Mamak'ta kendisini çaya davet eden bir aileyi ziyaret etti.

Bahadır Çaşmaz'ın evine konuk olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada çay içti, ev sakinleriyle sohbet etti.

Erdoğan, ayrıca sokakta kendisini bekleyen ve sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çay davetinde bulunan aileye ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çay davetinde bulunan aileye ziyaret - Son Dakika
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