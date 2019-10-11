Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dolmahçe'deki çalışma ofisinde NATO Genel Sekreteri Jens...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dolmahçe'deki çalışma ofisinde NATO Genel Sekreteri Jens...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dolmahçe'deki çalışma ofisinde NATO Genel Sekreteri Jens...

54 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dolmahçe'deki çalışma ofisinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabulü başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dolmahçe'deki çalışma ofisinde NATO Genel Sekreteri Jens..., System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dolmahçe'deki çalışma ofisinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabulü başladı. - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, Jens Stoltenberg, Politika

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:27 Kaynak: İHA
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