Emine Erdoğan, kadın büyükelçi ve büyükelçi eşleriyle buluştu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 'ndeki yemek öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 'nun eşi Hülya Çavuşoğlu, teşekkür konuşması yaptı. Yemekte davetlilere, Emine Erdoğan öncülüğünde hazırlanan 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' kitabında yer alan geleneksel lezzetler sunuldu. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan 'ın da mini bir konser verdiği program sonunda Emine Erdoğan, kadın büyükelçiler ve büyükelçi eşleriyle fotoğraf çektirdi.

Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Güncel, Son Dakika

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