Emine Erdoğan, kadın büyükelçi ve büyükelçi eşleriyle buluştu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 13'üncü Büyükelçiler Konferansı kapsamında kadın büyükelçi ve büyükelçi eşleriyle öğle yemeğinde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemek öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun eşi Hülya Çavuşoğlu, teşekkür konuşması yaptı. Yemekte davetlilere, Emine Erdoğan öncülüğünde hazırlanan 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' kitabında yer alan geleneksel lezzetler sunuldu. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan'ın da mini bir konser verdiği program sonunda Emine Erdoğan, kadın büyükelçiler ve büyükelçi eşleriyle fotoğraf çektirdi.Öte yandan yemek öncesi Emine Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirilen Türkiye Dokuma Atlası Projesi kapsamında bir araya getirilen yöresel dokumaların yer aldığı 'Türkiye Dokuma Atlası Sergisi' kadın büyükelçi ve büyükelçi eşlerinin beğenisine sunuldu. Koordinatörlüğünü Ayşe Dizman'ın yaptığı sergide, bölgesel rotalar izlenerek Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden bir araya getirilen 140'ı aşkın dokuma türü yer alıyor. Ayrıca, sergide koleksiyoner Yusuf İyilik'in koleksiyonundaki Osmanlı kumaşlarından parçalar da bulunuyor.
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