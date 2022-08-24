Emine Erdoğan, çiftçi kadınlarla tarlaya girip topladığı domateslerden menemen yaptı! - Son Dakika
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Emine Erdoğan, çiftçi kadınlarla tarlaya girip topladığı domateslerden menemen yaptı!

24.08.2022 17:17

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ankara'nın Ayaş ilçesinde kadın çiftçilerle ata tohumlarından yetiştirilen yerli üretim domatesleri topladı, sonrasında da kışlık menemen yapımına yardım etti.

Emine Erdoğan, Akkaya Mahallesi'nde yetiştirdikleri Ayaş domateslerini hasat eden kadın çiftçileri ziyaret etti. 'Ata Tohumu Projesi' kapsamında üretilen domateslerin toplanmasına yardım eden Erdoğan, çiftçilerle sohbet etti. Zeynep Varol'u (7) da seven Erdoğan, domatesin yanı sıra patlıcan, kabak, taze soğan gibi tarladaki diğer yerli ürünlerden de topladı. Emine Erdoğan'a, ürünlerin ekimi ve yetiştirilmesine ilişkin bilgi veren Ayaş Akkaya Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Zehra Varol ve Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş, domateslerin kimyasal gübre ya da ilaç kullanılmadan üretildiğini, tarım zararlılarıyla da ısırgan otundan elde edilen doğal ilaçlamayla mücadele edildiğini anlattı. Ayrıca ata tohumundan üretilenlerin diğer domateslere göre raf ömrü kısa olduğu için kooperatif tarafından salça, sos, domates suyu, turşu ve sporcu içeceği gibi ürünler yapılıp değerlendirilmesi için girişimlerde bulunulduğu aktarılan Erdoğan, kimyasal kullanılmadan doğal üretim yapılmasını desteklediklerini belirtti.

Ankara'da renkli görüntüler! Emine Erdoğan tarlaya girip topladığı domateslerden menemen yaptı

'ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK'

Ata tohumu ile yerel üretim yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Emine Erdoğan, "En büyük hayalim, inşallah bunun yaygınlaşması. Tabi üreticiye daha cazip hale getirilmesi için gayret edeceğiz, çalışmalarımız devam edecek" dedi. Himayesinde yürütülen 'Ata Tohumu Projesi' projesinin devam ettiğini vurgulayan Erdoğan, "Üretici istediği zaman gidip bu ata tohumlarından alıp ekebiliyor. Bu da uzun zamandır yapmak istediğimiz bir şeydi, çok şükür. Şimdi hedefimiz, bunu yaygınlaştırmak, tohumları üretici ve tüketiciyle buluşturmak" diye konuştu.

Ankara'da renkli görüntüler! Emine Erdoğan tarlaya girip topladığı domateslerden menemen yaptı

Ata tohumu ile yerel üretim yapan Varol'u tebrik eden Erdoğan, "Çoğu üreticiler cesaret edemiyor çünkü daha çok emek istiyor. Kimyasal kullanmadan yaptıkları için zor tabi, verim düşük olduğu için denemek istemiyorlar" dedi.

TOPLANAN DOMATESLERLE MENEMEN YAPTI

Emine Erdoğan, çiftçilerin kışlık menemen yapımına da eşlik etti. Odun ateşinde yanan geleneksel salça kazanının başına geçen Erdoğan, menemenlik sebzeleri kazana atıp karıştırdı. Pişen menemenleri kavanoza koyan Erdoğan, 'Menemen soğanlı mı, soğansız mı yapılır' tartışmasını hatırlatan gazetecilere, bazen soğanlı bazen de soğansız yaptığını dile getirdi. Gazetecilere domates ve menemen ikram eden Erdoğan, yemeklerde domates, kuru domates ya da güneşte kurutularak yapılan salçayı kullandığını anlattı. Her hafta sonu evde menemen pişirdiklerini anlatan Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da menemeni sevdiğini söyledi. Üreticilerin, geçmişte sebzelerden 'tohumluk' sakladığını ancak verimin az olduğu gerekçesiyle artık bunun yapılmadığını anlatmaları üzerine Erdoğan, "Yanlış bilgi maalesef. Bazı şeylerin geriye dönüşü imkansız. Keşke bir mucize olsa" dedi. Emine Erdoğan, daha sonra kadın çiftçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ankara'da renkli görüntüler! Emine Erdoğan tarlaya girip topladığı domateslerden menemen yaptı
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Emine Erdoğan, Ayaş'ta çiftçi kadınlarla tarladan domates topladı, kışlık menemen yaptı Açıklaması Emine Erdoğan, Ayaş'ta çiftçi kadınlarla tarladan domates topladı, kışlık menemen yaptı Açıklaması Bakan Bilgin'den asgari ücrete zam açıklaması: Şu anda gündemimizde yok, aralık ayında tekrar masaya yatıracağız Bakan Bilgin'den asgari ücrete zam açıklaması: Şu anda gündemimizde yok, aralık ayında tekrar masaya yatıracağız
Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Menemen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emine Erdoğan, çiftçi kadınlarla tarlaya girip topladığı domateslerden menemen yaptı! - Son Dakika

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