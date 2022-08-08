Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Aşure Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda "Kardeşliğin, birlik ve beraberliğin sofrasında acımızı ve aşımızı paylaşmamıza vesile olan mübarek muharrem ayı, dirliğimizi daim etsin. Sevgiyle pişirilen aşure aşının tüm İslam alemine ve insanlığa şifa olmasını diliyor, Kerbela şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Emine Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Emine Erdoğan'dan 'Aşure Günü' paylaşımı Açıklaması - Son Dakika

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