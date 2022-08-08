Emine Erdoğan'dan "Aşure Günü" paylaşımı Açıklaması - Son Dakika
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Emine Erdoğan'dan "Aşure Günü" paylaşımı Açıklaması

08.08.2022 12:36
Emine Erdoğan'dan "Aşure Günü" paylaşımı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, aşure aşının tüm İslam alemine ve insanlığa şifa olmasını diledi, Kerbela şehitlerini rahmetle andı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, aşure aşının tüm İslam alemine ve insanlığa şifa olmasını diledi, Kerbela şehitlerini rahmetle andı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Aşure Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda "Kardeşliğin, birlik ve beraberliğin sofrasında acımızı ve aşımızı paylaşmamıza vesile olan mübarek muharrem ayı, dirliğimizi daim etsin. Sevgiyle pişirilen aşure aşının tüm İslam alemine ve insanlığa şifa olmasını diliyor, Kerbela şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Emine Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emine Erdoğan'dan 'Aşure Günü' paylaşımı Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Emine Erdoğan'dan "Aşure Günü" paylaşımı Açıklaması - Son Dakika
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