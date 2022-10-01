Emine Erdoğan 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutladı - Son Dakika
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Emine Erdoğan 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutladı

01.10.2022 13:16
Emine Erdoğan 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Büyüklerimize saygıda kusur etmemek, yegane medeniyet mirasımız.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Büyüklerimize saygıda kusur etmemek, yegane medeniyet mirasımız. Zira onlar, bizi biz yapan değerleri yaşatan ve aktaran bilge çınarlarımız." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Büyüklerimize saygıda kusur etmemek, yegane medeniyet mirasımız. Zira onlar, bizi biz yapan değerleri yaşatan ve aktaran bilge çınarlarımız. Gelecek nesillerin de aynı öğütler ışığında yetiştirilmesini diliyor, kıymetli büyüklerimizin Dünya Yaşlılar Günü'nü kutluyorum."

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Kaynak: AA

Emine Erdoğan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emine Erdoğan 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutladı - Son Dakika

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