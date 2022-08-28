Emine Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler paylaşımı Açıklaması - Son Dakika
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Emine Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler paylaşımı Açıklaması

28.08.2022 12:18
Emine Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler paylaşımı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler'in vefatının 3. yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler'in vefatının 3. yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Adalet mücadelesiyle ilham ve rehber olduğu hayatlarda var olmayı sürdüren Şule Yüksel Şenler'i vefatının 3. yıl dönümünde özlem ve rahmet ile anıyorum. Fikirleri ve hikayesi, her çağda idealleri olan insanlara ışık olacak." ifadesini kullandı.

Şule Yüksel Şenler Vakfı'nı ziyaretinden bir video paylaşan Emine Erdoğan, burada da "Şule Yüksel Şenler, benim için sabrın ve adanmışlığın hayattaki karşılığıdır." ifadesine yer verdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Emine Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler paylaşımı Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Emine Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler paylaşımı Açıklaması - Son Dakika
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