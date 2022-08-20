Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YSK'ya yaptığı 'hayatı yalan olan adama bedel ödetin' çağrısına karşılık veren Kılıçdaroğlu: Hiçbir bedel ödetemezsin

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Emine Erdoğan, Gaziantep'teki kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi - Son Dakika

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