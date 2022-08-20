Emine Erdoğan, Gaziantep'teki kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gaziantep-Nizip kara yolunda meydana gelen elim kaza sonucu 16 vatandaşımızın vefatından büyük bir teessür duydum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyorum." ifadelerine yer verdi.
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