Emine Erdoğan, Zagreb'de spor projesi yürütülen ilkokulu ziyaret etti - Son Dakika
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Emine Erdoğan, Zagreb'de spor projesi yürütülen ilkokulu ziyaret etti

08.09.2022 14:52
Emine Erdoğan, Zagreb'de spor projesi yürütülen ilkokulu ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic'in eşi Sanja Music Milanovic ile Matija Gubec İlkokulu'nu ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic'in eşi Sanja Music Milanovic ile Matija Gubec İlkokulu'nu ziyaret etti.

Hırvatistan'a yaptığı ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, Milanovic tarafından hayata geçirilen, sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı üzerine spor projesinin yürütüldüğü okula ziyarette bulundu.

Emine Erdoğan ve Sanja Music Milanovic, sağlık, fiziksel aktivite, beslenme, çalışma ortamı ve çevreden oluşan 5 ana başlıkta yaşam becerisinin geliştirilmesi hedefiyle yürütülen proje kapsamında eğitimlerin verildiği okulun derslik ve aktivite alanlarını inceledi.

Yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi veren okul yetkilileri, okulda Müslüman öğrenciler için helal gıdayla yemek yapıldığını da anlattı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, "Hırvatistan Cumhurbaşkanı'nın eşi Sanja Music Milanovic ile birlikte Matija Gubec İlkokulu'nu ziyaret ettik. Bayan Milanovic, çocuklara erken yaşta sağlıklı yaşam tarzının benimsetilmesi için hayata geçirdiği 'Spor Projesi' hakkında önemli bilgiler aktardı." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Hırvatistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emine Erdoğan, Zagreb'de spor projesi yürütülen ilkokulu ziyaret etti - Son Dakika

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