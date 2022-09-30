Beypazarı'nda "Aile Okulu Projesi" hayata geçecek - Son Dakika
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Beypazarı'nda "Aile Okulu Projesi" hayata geçecek

30.09.2022 15:34
Beypazarı'nda "Aile Okulu Projesi" hayata geçecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde gerçekleşecek "Aile Okulu Projesi" kapsamında Beypazarı Halk Eğitim Merkezi (HEM) tarafından açılan kurslara katılan öğretmenlerin eğitimi tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde gerçekleşecek "Aile Okulu Projesi" kapsamında Beypazarı Halk Eğitim Merkezi (HEM) tarafından açılan kurslara katılan öğretmenlerin eğitimi tamamlandı.

Beypazarı HEM Müdürü İdris Göbütoğlu, yaptığı açıklamada, 15 öğretmenin konusunda uzmanlar tarafından verilen Aile Okulu Projesi kursunu tamamladığını söyledi.

Önümüzdeki günlerde proje kapsamında okullarda veli toplantıları düzenleneceğini anlatan Göbütoğlu, öğrenci velilerine yönelik çalışmalar kapsamında açılacak kurslarda, bilinçli aile, bilinçli ebeveyn ve çocukların yetiştirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

H.E.M Müdürü İdris Göbütoğlu, 15 öğretmenin bu kapsamda eğitimler aldığını ve kendilerinin de artık eğitim verecek konumda bulunduklarını kaydetti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Yılmaz da HEM Müdürlüğünü ziyaret ederek, Göbütoğlu'ndan, Aile Okulu Projesi ve diğer çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Beypazarı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beypazarı'nda 'Aile Okulu Projesi' hayata geçecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beypazarı'nda "Aile Okulu Projesi" hayata geçecek - Son Dakika
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