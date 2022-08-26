Emine Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümünü kutladı. Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümünü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, "Anadolu'da hüküm sürecek kardeşlik, hoşgörü ve dayanışmanın kapısı, 951 yıl önce Malazgirt Zaferi ile açıldı. Zaferin kutlu komutanı Sultan Alparslan'ı ve şanlı ordusunu rahmetle yad ediyor, miras bıraktıkları barış, birlik ve beraberlik ruhunun ilelebet yaşamasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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GÜNDEM / 26 Ağustos 2022