Emine Erdoğan Sarıyer'deki "Mehmet Tabanca Anaokulu" açılışına katıldı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Okul öncesi eğitim, çocukların dil gelişiminde, sosyal ve duygusal becerilerinin güçlenmesinde son derece önemli bir yere sahip. ve bu çocuklar akademik hayatlarında çok daha başarılı oluyorlar." dedi.

Sarıyer'de Mehmet Tabanca Anaokulu'nun açılış töreninde konuşan Erdoğan, anaokulu açılışı vesilesiyle bir arada olmanın mutluluğu içinde olduğunu söyledi.

Bu modern okulun, çocuklar için güzel bir geleceğin anahtarı olmasını dileyen Erdoğan, "Bildiğiniz gibi, hayırseverlik, toplumsal karakterimizin en belirgin özelliğidir. Kadim medeniyetimiz, bizlere vakıf kültürüyle birlikte emsalsiz bir iyilik ve dayanışma pratiğini miras bırakmıştır. Tüm topluma fayda sağlayacak hizmetlerin peşinde koşan, bu uğurda büyük emek harcayan insanlar medarı iftiharımızdır." diye konuştu.

Emine Erdoğan, eğitimi desteklemenin, insanın ülkesine verebileceği en güzel hediye olduğuna inandığını ifade ederek, Milli Eğitim Bakanlığı ve Tabanca ailesi ile emeği geçenlere teşekkür etti.

İnsanın yaşamın öznesi olduğuna vurgu yapan Erdoğan, şunları kaydetti:

"İnsan geliştikçe, erdemlerle donandıkça, yaşam da doğru orantılı olarak güzelliklerle dolar. Ağacın yaşken eğildiği gibi insanın da en verimli işlenebileceği vakit, çocukluğudur. Uzmanlar, 0-6 yaş aralığında, zihinsel, duygusal, sosyal ve bedensel gelişimimizin yüzde 70'ini tamamladığımızı söylüyorlar. Okul öncesi eğitim, çocukların dil gelişiminde, sosyal ve duygusal becerilerinin güçlenmesinde son derece önemli bir yere sahip. ve bu çocuklar akademik hayatlarında çok daha başarılı oluyorlar. Yaşamlarının sonraki evrelerinde daha başarılı yetişkinler olma ihtimalleri yükseliyor. Diğer bir önemli husus da okul öncesi eğitimin, dezavantajlı çocuklar için fırsat eşitliği sağlamasıdır. Dolayısıyla anaokulları, yaşama en iyi başlangıç yerleridir."

"5 yaş okullaşma oranımız yüzde 93 seviyesine ulaştı"

Erdoğan, hükümetin bu anlayışla erken çocukluk eğitime büyük önem verdiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2002 yılında 5 yaşındaki çocuklarımızın sadece yüzde 11'i bu eğitimden yararlanırken, bugün 5 yaş okullaşma oranımız yüzde 93 seviyesine ulaştı. 2022 yılı sonuna kadar, 5 yaşındaki tüm çocuklarımızın okullaşmasını hedefliyoruz. Bu anlamda, 'Temel Eğitimde 10 Bin Okul' Projesi, erken çocukluk eğitimi için çok güzel fırsatların kapısını araladı. Bu projeyle 3 bin anaokulu ve 40 bin ana sınıfı açılması hedeflendi. Büyük bir mutlulukla ifade ediyorum ki bugün itibarıyla 1409 yeni anaokulu ve 10 bin 200 ana sınıfı açıldı. Köy ve seyrek nüfuslu yerlerde, sınıf açılması için gerekli olan 10 çocuk sayısını 5'e düşürdük. Böylelikle 20 bin köy çocuğumuz daha okul öncesi öğretmenleriyle buluştu. Çocuk sayısı 3-4 olan yerlerde ise 'gezici öğretmen sınıfı modeli' ile evlatlarımıza ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Değişen dünya ile birlikte eğitim kavramının anlamı ve işlevinin de değiştiğini dile getiren Emine Erdoğan, şunları söyledi:

"Geleneksel anlamda eğitim, toplumların, değerlerini genç kuşaklara aktarma gayretiydi. Bugün ise eğitimin amacı ve boyutları tamamen değişti. Günümüzde eğitim, toplumsal ve ekonomik kalkınmanın yegane koşulu oldu. Teknoloji çağını yaşayan dünyamız, her an bilimsel ve teknolojik yeniliklere sahne oluyor. Evrensel bilgi havuzu gittikçe büyüyor. Dolayısıyla eğitim alanında güçlü ve donanımlı ülkeler, bu değişim rüzgarında savrulan değil, yön verenler olarak öne geçiyor. Meşhur bir sözde, 'Yurt müdafaasının en emin yolu eğitimdir.' denir."

Erdoğan, eğitim alanında yapılacak her yatırımın, bir milletin geleceğine yapılmış en karlı yatırım olduğuna inandığını anlatarak, çocukları yalnızca içinde yaşadıkları çağa göre değil, geleceğe göre yetiştirmekle mükellef olduklarını aktardı.

Çocuklara sağlayacakları iyi başlangıçların, hak ettikleri güzel bir hayatın temeli olacağı gibi memleketi sırtlayarak ileriye taşıyan insanlar olmalarını sağlayacağına dikkati çeken Erdoğan, "Büyük ve Güçlü Türkiye vizyonunun en önemli ayağı, bu vizyona sahip çıkacak iyi yetişmiş çocuklarımızdır." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, göçler, iklim krizi, salgınlar gibi bilumum küresel sınamalara, nitelikli insan sermayesi ile göğüs gerilebileceğini aktararak, şöyle konuştu:

"Şöyle bir dönüp geçmişimize baktığımızda, topraklarımızda, alimler, münevverler, bilim insanları ve nice büyük insanlar yetiştiğini görüyoruz. Medeniyetimiz, eğitim ocaklarında inşa edilmiştir. Bilimle sanatla ilimle yetişmiş insanlar, irfan kaynaklarına dönüşmüştür. İşte bu topraklarda böyle büyük bir insan potansiyeli var. Bu potansiyeli el birliğiyle ihya edeceğimize yürekten inanıyorum. Biliyorum ki, bu ülke hepimizin ortak değeri, emeli, hayali ve sevdası."

Emine Erdoğan konuşmasının sonunda öğretmen ve öğrencilerin 2022-2023 eğitim öğretim yılını kutlayarak başarı dileklerinde bulundu.

"2022 - 2023 eğitim öğretim yılına 1450 bağımsız anaokulu"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de Bakanlık olarak okul öncesi eğitime büyük önem verdiklerini belirterek, amaçlarının okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranlarını OECD ortalamasına ulaştırmak olduğunu kaydetti.

Bakan Özer, bugün itibarıyla 2022-2023 eğitim öğretim yılına 1450 bağımsız anaokulunu, 10 bin 200 yeni ana sınıfını yetiştirmiş olmaktan büyük mutluluk duyduğunu anlatarak, şunları aktardı:

"1450 çok kritik çünkü biz bu projeyi saygıdeğer Hanımefendi'nin himayesinde başlattığımız zaman Türkiye'deki bağımsız anaokulu sayısı 2 bin 887 idi. Yani bir yılda bundan daha fazlasını yapmak üzere yola çıktık. İstanbul'da bu projeye başladığımız zaman 147 tane devlet anaokulu vardı ama 1538 tane bağımsız özel anaokul vardı. İşte biz bunun için İstanbul'a bin tane devlet anaokulu yapmak için yola çıktık ve bu 1450 tane yapmış olduğumuz yeni anaokulunun 690 tanesini İstanbul'da yaptık."

Hayırseverden Eskişehir'e anaokulu sözü

İlçeye anaokulunu kazandıran hayırsever iş insanı Polimeks Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Tabanca da rahmetli babası adına bu anaokulunu yaptırdığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Milli eğitim seferberliğiyle ilgili gücü yeten herkesin yapabileceğini yapması gerekir." şeklinde bir açıklamasının olduğunu aktaran Tabanca, bu şiarla yola çıkarak rahmetli babalarının adına bu okulu yaptıklarını anlattı.

Tabanca, bu okulun Sarıyer bölgesindeki ilk devlet anaokulu olduğunu dile getirerek, "Bu da bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Babam hayatını dolu dolu yaşadı. Ben sizin huzurunuzda Sayın Bakanıma bir söz vermek istiyorum; Eğer Sayın Bakanım Eskişehir'de bize bir yer gösterirse bu okul gibi bir tane de anaokulu yapacağız." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Emine Erdoğan'a hediye takdim etti. Emine Erdoğan da hayırsever Erol Tabanca'ya teşekkür belgesi verdi.

Programda daha sonra Emine Erdoğan, Bakan Özer ve eşi Nebahat Özer, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve eşi Hatice Nur Yerlikaya, eski bakanlardan Nabi Avcı, Tabanca ailesinin üyeleri ile bazı milletvekillerinin katılımıyla açılış kurdelesi kesildi.

Emine Erdoğan açılışını yaptığı anaokulunu protokol üyeleri ile birlikte gezdi. Anaokulundaki oyun, resim ve etkinlik odalarını gezen Erdoğan, çocuklarla sohbet ederek yakından ilgilendi.