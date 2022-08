Emine Erdoğan: Milli değerleri hedef alan küresel ideolojilerin karşısında duracak olan sizlersiniz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfınca, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda Şule Yüksel Şenler'in vefatının 3. yıl dönümünde düzenlenen "Onu Anma ve Mücadelesini Anlama" programına katıldı. Programda konuşan Erdoğan "İslamofobi'nin ve milli değerleri hedef alan, küresel ideolojilerin karşısında duracak olan, sizlersiniz. Bu yolda yorulmaya, gönüllü olun. Çünkü değerli olan her şeyin ön koşulu, yorulmaktır" dedi.

Şule Yüksel Şenler Vakfı, "Onu Anma ve Mücadelesini Anlama" programı kapsamında Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda etkinlik düzenledi. Etkinliğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kadem Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve vakıf üyeleri katıldı.

"EVRENSEL BİR SEMBOLDÜR"

Emine Erdoğan buradaki konuşmasında, "Bir milletin özelinde yaşanan, ama tarihe, 'insan hakları ve özgürlük mücadelesi' olarak geçmiş bir direniştir. O, kitleleri peşinden sürükleyen, ender insan hakları savunucularından biridir. Evrensel bir semboldür. Bizlere ama bilhassa sizlere, çok önemli bir miras bıraktı. Bu mirası omuzlayacak, güncel söylemlerle, uluslararası platforma taşıyacak olan, sizlersiniz. Kendi döneminde sayısız kadının ve erkeğin hayatını değiştirdi. Tabir-i caizse onlarda bozulan, akıl, ruh ve beden akordunu düzeltti. İnanıyorum ki, hikayesi anlatıldığı sürece, gelecekte de birçok insanın hayatını değiştirecek. Dünyanın neresinde olursa olsun; hakikate ve adalete susamış, zulüm altında kıvranan insanlar için, bir yol rehberi olacak. Gerek şahsiyeti ve eserleri gerekse erdemlerle örülü mücadele yöntemleri, herkes için ilham vericidir" diye konuştu.

"BÜYÜK ZORLUKLARLA KAZANILMIŞ HAKLARIN KONFORUNDA, GEÇMİŞİ UNUTMAYIN"Erdoğan "Çok şükür ki, ülkemizde, kamusal alanda başörtüsü ve Müslüman kimlik üzerindeki baskılar büyük ölçüde çözüldü ancak, insan haklarına ve milli kimliğimize yönelik sınamalar, farklı şekillerde her zaman karşımıza çıkıyor ve çıkmaya da devam edecek. O yüzden, lütfen sizler, büyük zorluklarla kazanılmış bu hakların konforunda, geçmişi unutmayın. Ağacın, şiddetli esen rüzgarlara dayanabilmesi için, toprağa bağlandığı kökün sağlam ve derin olması gerektiği bilinciyle, hareket edin! Evrensel fikir haritası, yeni sınırlar ve sınırsızlıklar belirleyerek, her an değişiyor. İslamofobi'nin ve milli değerleri hedef alan, küresel ideolojilerin karşısında duracak olan, sizlersiniz! Bu yolda yorulmaya, gönüllü olun. Çünkü değerli olan her şeyin ön koşulu, yorulmaktır" dedi.Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gezdiği esnada Şule Yüksel Şenler'in kendisine anlattığı anıyı şöyle ifade etti: Menderes rahmetli öldüğünde çok etkilenmiş. Bayrağı alıp hiç düşünmeden dışarı çıktım diyor. Sandım ki ben o bayrağı alında bütün millet arkamdan gelecek. Döndüm ki, bütün millet arkamdan gelecek ama kimse yok. Çok üzülmüş ve ağlamış tabi."Emine Erdoğan'a konuşmasının ardından Şule Yüksel Şenler'in Huzur Sokağı kitabının ilk cildi hediye edildi. Emine Erdoğan adada bulunan 27 Mayıs, Adnan Menderes ve Demokrasi ve Özgürlükler müzelerini de ziyaret etti.