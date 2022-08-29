Emine Erdoğan: Milli değerleri hedef alan küresel ideolojilerin karşısında duracak olan sizlersiniz - Son Dakika
Üye Girişi

Emine Erdoğan: Milli değerleri hedef alan küresel ideolojilerin karşısında duracak olan sizlersiniz

29.08.2022 19:35
Emine Erdoğan: Milli değerleri hedef alan küresel ideolojilerin karşısında duracak olan sizlersiniz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfınca, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda Şule Yüksel Şenler'in vefatının 3. yıl dönümünde düzenlenen "Onu Anma ve Mücadelesini Anlama" programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfınca, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda Şule Yüksel Şenler'in vefatının 3. yıl dönümünde düzenlenen "Onu Anma ve Mücadelesini Anlama" programına katıldı. Programda konuşan Erdoğan "İslamofobi'nin ve milli değerleri hedef alan, küresel ideolojilerin karşısında duracak olan, sizlersiniz. Bu yolda yorulmaya, gönüllü olun. Çünkü değerli olan her şeyin ön koşulu, yorulmaktır" dedi.

Şule Yüksel Şenler Vakfı, "Onu Anma ve Mücadelesini Anlama" programı kapsamında Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda etkinlik düzenledi. Etkinliğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kadem Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve vakıf üyeleri katıldı.

"EVRENSEL BİR SEMBOLDÜR"

Emine Erdoğan buradaki konuşmasında, "Bir milletin özelinde yaşanan, ama tarihe, 'insan hakları ve özgürlük mücadelesi' olarak geçmiş bir direniştir. O, kitleleri peşinden sürükleyen, ender insan hakları savunucularından biridir. Evrensel bir semboldür. Bizlere ama bilhassa sizlere, çok önemli bir miras bıraktı. Bu mirası omuzlayacak, güncel söylemlerle, uluslararası platforma taşıyacak olan, sizlersiniz. Kendi döneminde sayısız kadının ve erkeğin hayatını değiştirdi. Tabir-i caizse onlarda bozulan, akıl, ruh ve beden akordunu düzeltti. İnanıyorum ki, hikayesi anlatıldığı sürece, gelecekte de birçok insanın hayatını değiştirecek. Dünyanın neresinde olursa olsun; hakikate ve adalete susamış, zulüm altında kıvranan insanlar için, bir yol rehberi olacak. Gerek şahsiyeti ve eserleri gerekse erdemlerle örülü mücadele yöntemleri, herkes için ilham vericidir" diye konuştu.

"BÜYÜK ZORLUKLARLA KAZANILMIŞ HAKLARIN KONFORUNDA, GEÇMİŞİ UNUTMAYIN"Erdoğan "Çok şükür ki, ülkemizde, kamusal alanda başörtüsü ve Müslüman kimlik üzerindeki baskılar büyük ölçüde çözüldü ancak, insan haklarına ve milli kimliğimize yönelik sınamalar, farklı şekillerde her zaman karşımıza çıkıyor ve çıkmaya da devam edecek. O yüzden, lütfen sizler, büyük zorluklarla kazanılmış bu hakların konforunda, geçmişi unutmayın. Ağacın, şiddetli esen rüzgarlara dayanabilmesi için, toprağa bağlandığı kökün sağlam ve derin olması gerektiği bilinciyle, hareket edin! Evrensel fikir haritası, yeni sınırlar ve sınırsızlıklar belirleyerek, her an değişiyor. İslamofobi'nin ve milli değerleri hedef alan, küresel ideolojilerin karşısında duracak olan, sizlersiniz! Bu yolda yorulmaya, gönüllü olun. Çünkü değerli olan her şeyin ön koşulu, yorulmaktır" dedi.Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gezdiği esnada Şule Yüksel Şenler'in kendisine anlattığı anıyı şöyle ifade etti: Menderes rahmetli öldüğünde çok etkilenmiş. Bayrağı alıp hiç düşünmeden dışarı çıktım diyor. Sandım ki ben o bayrağı alında bütün millet arkamdan gelecek. Döndüm ki, bütün millet arkamdan gelecek ama kimse yok. Çok üzülmüş ve ağlamış tabi."Emine Erdoğan'a konuşmasının ardından Şule Yüksel Şenler'in Huzur Sokağı kitabının ilk cildi hediye edildi. Emine Erdoğan adada bulunan 27 Mayıs, Adnan Menderes ve Demokrasi ve Özgürlükler müzelerini de ziyaret etti.


YORUMLAR
500
Emine Erdoğan: 'İslamofobinin ve milli değerleri hedef alan küresel ideolojilerin karşısında duracak olan, sizlersiniz' Emine Erdoğan: 'İslamofobinin ve milli değerleri hedef alan küresel ideolojilerin karşısında duracak olan, sizlersiniz' Samsun'da polislere ateş eden kişi etkisiz hale getirildi Samsun'da polislere ateş eden kişi etkisiz hale getirildi
Kaynak: DHA

Şule Yüksel Şenler, Emine Erdoğan, Demokrasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emine Erdoğan: Milli değerleri hedef alan küresel ideolojilerin karşısında duracak olan sizlersiniz - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:50 Konyaspor maçı öncesi açıklama yapan Jorge Jesus'un tek bir isteği var: Galip gelmek ve fazla gol atmak istiyoruz
18:17 Avrupa'daki enerji krizi cam üretimini derinden sarstı! Firmalar fiyat artırıp stok yapmaya başladılar
18:12 Konyaspor-Fenerbahçe maçı canlı anlatım! İlk düdük çaldı
17:19 Pelkas, Acun Ilıcalı'nın saihibi olduğu Hull City'e imza atmak için İngiltere'ye uçtu
17:18 Irak'ta Sadr destekçileri hükümet sarayını bastı! Havuza giren göstericiler silahlarla uzaklaştırılmaya çalışıldı
17:08 MHP Genel Merkezi'nde Bahçeli ile görüşen Alaattin Çakıcı, "Af konusu masaya yatırıldı" iddialarını yalanladı
16:52 Ankaragücü'nde yeni teknik direktör Ömer Erdoğan oldu
16:43 Aşiret düğününde takılan takı ağızları açık bıraktı! Toplam değeri 2 milyon 500 TL'yi buldu
17:16 2007 yılında üretilen kapalı kutu ilk iPhone 35 bin 414 dolara satıldı
16:36 A Milli Erkek Basketbol Takımımızın EuroBasket 2022 kadrosu açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2022 19:36:17. #1.11#
SON DAKİKA: Emine Erdoğan: Milli değerleri hedef alan küresel ideolojilerin karşısında duracak olan sizlersiniz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement