Emine Erdoğan, Saraybosna'da özel gereksinimli çocuklarla bir araya geldi - Son Dakika
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Emine Erdoğan, Saraybosna'da özel gereksinimli çocuklarla bir araya geldi

06.09.2022 17:12
Emine Erdoğan, Saraybosna'da özel gereksinimli çocuklarla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TİKA tarafından yapılan Vladimir Nazor Özel Çocuklar Okulunda, duyusal algı odasının açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TİKA tarafından yapılan Vladimir Nazor Özel Çocuklar Okulunda, duyusal algı odasının açılışını gerçekleştirdi.

Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı kapsayan resmi ziyaretlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, ilk durak Saraybosna'da TİKA'nın yaptığı Vladimir Nazor Özel Çocuklar Okulunu ziyaret etti.

Burada Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç'in eşi Vildana Caferoviç ile özel gereksinimli çocuklar için kurulan "duyusal algı odası"nın açılışını yapan Emine Erdoğan, okul müdürü ve öğretmenlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı, öğrencilerle sohbet etti. Emine Erdoğan, daha sonra özel gereksinimli öğrencilerin müzikli dans gösterisini izledi.

Programa katılan Saraybosna Kantonu Eğitim Bakanı Naida Hota Muminovic, açılışta yaptığı konuşmada, Emine Erdoğan'ın ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Türkiye'nin Bosna Hersek için yaptıklarından dolayı mutluluk duyuyoruz ama özellikle hassas grup olan özel çocuklarımızı da unutmadığınız için müteşekkiriz." dedi.

Emine Erdoğan da "Ben de sizlere bu yolu açtığınız, öncülük ettiğiniz için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Okul Müdürü Maida Idrizoviç, okulda verilen eğitim programları hakkında bilgi vererek, "Sayenizde Avrupa standartlarında bir okula sahip olduk." diye konuştu.

Açılışta, TİKA Başkanı Serkan Kayalar da yer aldı.

Emine Erdoğan'dan Maarif Vakfı okuluna ziyaret

Saraybosna temasları kapsamında Türkiye Maarif Vakfı okulunu da ziyaret eden Emine Erdoğan, okulun öğrencileri tarafından Türk bayraklarıyla karşılandı.

Emine Erdoğan, burada, anaokulu ve ilkokul sınıflarını gezerek yetkililerden bilgi aldı, öğrencilerle sohbet etti. Ziyarette 2. sınıf öğrencileri Emine Erdoğan için "Merhaba" isimli şarkıyı seslendirdi. Erdoğan'a burada özel Boşnak zambağının yer aldığı bir tablo hediye edildi.

Ziyaretinde Emine Erdoğan'a, Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün de eşlik etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Emine Erdoğan, Saraybosna'da özel gereksinimli çocuklarla bir araya geldi - Son Dakika

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