İSTANBUL-EMİNE ERDOĞAN, YETİŞKİN ENGELLİLERE HİZMET VEREN İLK HALK EĞİTİM MERKEZİNİN AÇILIŞINI YAPTI

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'de 18 yaş üzeri yetişkin engellilere yönelik hizmete alınan ilk halk eğitim merkezinin açılışını gerçekleştirdi. Özel eğitime ihtiyacı olan 18 yaş üstü yetişkin bireyler için açılan "Feneryolu Özel Yürekler Halk Eğitimi Merkezi'ni ziyaretinde Erdoğan'a Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de eşlik etti.

Türkiye'de 18 yaş üzeri yetişkin engellilere yönelik hizmete alınan Feneryolu Özel Yürekler Halk Eğitim Merkezi'nin açılışını yapan Emine Erdoğan, ilk olarak yiyecek-içecek atölyesine uğradı. Hafif düzey zihinsel engelli öğrencilerin şeflerinden yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi alan Erdoğan, sohbet ettiği öğrencilerin hazırladığı soğuk ayran aşı çorbasını da tattı. Buradan hafif otizm tanılı öğrencilerin spor ve fiziksel aktivitelerde bulunduğu alana gelen Erdoğan, masa tenisi oynayan öğrencileri izledi. Erdoğan, masa tenisindeki başarılarından dolayı öğrencileri tebrik etti. Emine Erdoğan, daha sonra orta-ağır tanılı zihinsel engelli bireylerin tarıma ilişkin eğitim aldığı atölyeyi ziyaret etti. Öğrenciler ve öğretmenleriyle sohbet eden Erdoğan, 22 yaşındaki Aziz Batuhan Ateş ile teraryum yaptı. Ateş ve Erdoğan, elleriyle kalp yaparak birbirlerine sevgilerini dile getirdi. Öte yandan Erdoğan, Bakan Özer ile merkezde atık malzemeler kullanılarak oluşturulan sıfır atık kütüphanesini de inceledi.

MÜZİK AKADEMİSİ ÖĞRENCİLERİ, BESTELEDİKLERİ "ÖZEL YÜREKLER" PARÇASINI ERDOĞAN İÇİN SÖYLEDİ

Emine Erdoğan, özel eğitim müzik akademisi öğrencileriyle de bir araya geldi. Öğrenciler, öğretmenleriyle besteledikleri "Özel Yürekler" parçasını enstrümanlar eşliğinde Erdoğan için seslendirdi. Erdoğan, burada görme engelli öğrenci Mert Özer'in piyano eşliğinde seslendirdiği "Neyleyim İstanbul'u" parçasını da dinledi. Erdoğan, ziyaret kapsamında son olarak özel eğitim öğrencileri, halk eğitimi merkezi ve olgunlaşma enstitüsü kursiyerlerince hazırlanan eserlerin sergilendiği fuaye alanına geldi. Burada Erdoğan'ı otizmli Samet Zileli, piyano çalarak karşıladı.

YETİŞKİN ENGELLİLER İÇİN YIL SONUNA KADAR 81 İLDE EN AZ BİR HALK EĞİTİM MERKEZİ AÇILMASI HEDEFLENİYOR

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ziyaretin sonunda yetişkin engellilere hizmet eden merkezlerle ilgili Emine Erdoğan'a bilgi verdi. Bakan Özer, bu yıl özellikle halk eğitim merkezlerine büyük önem verdiklerini ve her ay 1 milyon vatandaşa ulaşmayla ilgili çaba içinde olduklarını söyledi.

Özer, "Yaklaşık 1000 halk eğitim merkezimizde vatandaşlarımıza eğitim veriyoruz. Bu kapsamda 8. ayı 8 milyon vatandaşla kapattık. Bunların yaklaşık yüzde 70'i kadınlarımızdan oluşuyor. Kadınlarımızın istihdam kabiliyetlerini artırmak, ayakları üzerinde durmaları için çok önemli bir destek mekanizması ortaya konuldu" dedi.

Emine Erdoğan'ın özel eğitim öğrencileriyle ilgili desteklerini bildiklerini dile getiren Özer, şöyle konuştu: "Özellikle yetişkin engelli kardeşlerimizin, özel eğitime ihtiyacı olan engelli kardeşlerimizin eğitim alabilecekleri bir kurum yoktu. Halk eğitim merkezlerinde parçalı olarak, isteklerine bağlı olarak kurslar açılıyordu. İlk kez İstanbul, bugün burada gezdiğimiz halk eğitim merkezi, Ankara ve İzmir olmak üzere 3 tane sadece yetişkinlere mahsus halk eğitim merkezini kurduk. Engelli kardeşlerimizi anneleri, babaları veya refakatçileriyle birlikte, mevzuatı değiştirerek, ücretsiz şekilde taşıma, burada eğitim alma ve tekrar evlerine uğurlamayla ilgili bir mekanizmayı da düzenledik. Günde 6 saat veya duruma göre 8 saatlik eğitim alıyorlar. Ücretsiz olarak da yemek ihtiyaçlarını karşılıyoruz." Bakan Mahmut Özer, veliler ve öğrencilerin bundan çok memnun olduklarını belirterek, "İnşallah 2022'nin sonuna kadar 81 ilde en az bir tane olacak şekilde tüm yetişkin engelli kardeşlerimizi halk eğitim merkezleriyle buluşturmayı hedefliyoruz." bilgisini verdi. Emine Erdoğan da Bakan Özer'e teşekkür ederek, güzel bir müjde verdiğini söyledi. Ziyaret, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Yetişkin engellilere hizmet veren Halk Eğitim Merkezi'nde jimnastik salonu, resim, pastacılık, yiyecek-içecek, seramik, kuaförlük, kuyumculuk atölyeleri, kafeterya ve fuaye alanı yer alıyor. Bilgisayar sınıfı, 70 kişilik çok amaçlı salonun da bulunduğu merkezde okul öncesi eğitimi için 2 ana sınıfı dersliğinde tersine kaynaştırma şeklinde eğitim de veriliyor.