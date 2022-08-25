Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ahlat ve Malazgirt, medeniyetimizi yeniden yükseltme irademizin adıdır" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ahlat ve Malazgirt, medeniyetimizi yeniden yükseltme irademizin adıdır"

25.08.2022 15:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ahlat ve Malazgirt, medeniyetimizi yeniden yükseltme irademizin adıdır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın etkinlik alanına gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkışı ???????- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması BİTLİS - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 951.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın etkinlik alanına gelişi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkışı

???????- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması BİTLİS - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen etkinliklerde konuştu. (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ahlat ve Malazgirt, medeniyetimizi yeniden yükseltme irademizin adıdır; dostlarımıza güven, düşmanlarımıza korku veren yükselişimizin mührüdür." dedi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt, Ahlat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ahlat ve Malazgirt, medeniyetimizi yeniden yükseltme irademizin adıdır' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ahlat ve Malazgirt, medeniyetimizi yeniden yükseltme irademizin adıdır" - Son Dakika
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