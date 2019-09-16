Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'nde yapılan Suriye başlıklı üçlü liderler zirvesi sona erdi. Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 08:07 Kaynak: İHA
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