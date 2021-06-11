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1999 yılında sit alanı ilan edilen Validebağ Korusu cennetten bir bahçeye dönüşecek - Son Dakika

1999 yılında sit alanı ilan edilen Validebağ Korusu cennetten bir bahçeye dönüşecek

11.06.2021 14:35
1999 yılında sit alanı ilan edilen Validebağ Korusu cennetten bir bahçeye dönüşecek, System.String[]

Doğaya saygılı ve korumacı bir belediye olarak Türkiye'de örnek belediyeler arasında gösterilen Üsküdar Belediyesi, 1999 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimiyle sit alanı ilan edilen Validebağ Korusu'nu cennetten bir köşeye dönüştürmek için harekete geçti.

Doğaya saygılı ve korumacı bir belediye olarak Türkiye'de örnek belediyeler arasında gösterilen Üsküdar Belediyesi, 1999 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimiyle sit alanı ilan edilen Validebağ Korusu'nu cennetten bir köşeye dönüştürmek için harekete geçti.

Anadolu yakasının en büyük 2'nci yeşil alanı olarak yaşları 15 ile 400 arasında değişen 40'ı aşkın türdeki ağaç ile 100'ü aşkın kuş türüne ev sahipliği yapan koru, Üsküdar Belediyesi'nin girişimiyle İstanbulluların doğayla bütünleşebilecekleri yeni bir alan olarak hizmete sunulacak.

Bakımsızlık ve kontrolsüzlükten dolayı ekolojik dengesini yitirmek üzere olan koru, Üsküdar Belediyesi tarafından başlatılacak Validebağ Bakım ve Rehabilitasyon Projesi ile adeta cennetten bir köşeye dönüştürülecek. Doğal taş, ahşap, toprak dışında hiçbir yapı malzemesinin kullanılmayacağı, hiçbir yeni yapının inşa edilmeyeceği ve 7 bin fidanın dikileceği proje ile Validebağ Korusunun adeta küllerinden yeniden doğması bekleniyor. 1 metreküp beton bile kullanılmadan gerçekleştirilecek proje tamamlandığında, İstanbul'a yepyeni ve yemyeşil bir doğal alan daha kazandırılması planlanıyor.

Projemizi uzman hocalarla hazırladık

Validebağ Bakım ve Rehabilitasyon Projesi'nin tüm detaylarının aktaran Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Validebağ Korusu projemiz bir bakım ve rehabilitasyon projesidir. Bu proje yıllardır mecliste imar planları daha sonra bu olana uygun projeleri yapılmak suretiyle epeyce zaman harcadığımız, epeyce emek verdiğimiz bir korudur. Bu projeyi hazırlarken İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesiyle ortak hareket ettik. Özellikle ağaçlandırma planı yaparken, korunun neresine hangi tür ağaç dikmek lazım, korunun hangi bölgesini ağaçlandırmak lazım bunu uzman hocalarımızla değerlendirdik. Güzel bir proje hazırladık ve proje kurullardan geçerek kesinleşti" dedi.

Projede tamamen doğal malzemeler kullanılacak

Başkan Türkmen konuşmasının devamında, "Validebağ korusunda 354 bin metre karelik alanda bakım onarım ve rehabilitasyon dönemi başlıyor. Koruyu öncelikle temizleyeceğiz, mevcut yürüyüş yollarını doğal topraklarla yenileyeceğiz. Bu yürüyüş yollarının kenarlarına belirli aralıklarla aydınlatma direkleri dikeceğiz. İnsanlar sabahları ve akşamları yürüyüş yapabilsinler diye. Korunun ortasından akan yağmur suları ile atık suların birleştiği atık suları koruda toprağın altına alarak çalışmalarını tamamlayacağız. Yağmur suyu ile atık sular ayrıştırılarak tertemiz bir dere haline getireceğiz. Korunun rehabilite edilmesiyle göçmen kuşlar tekrar göç yollarında bu koruyu kullanacaklar. Projede 1 metre kare kapalı alan olmayacak. 1 metre küp beton kullanılmayacak. Projede tamamen doğal taşlar topraklar ve ahşaplar kullanılacak. Projemiz ise 2022 yılının baharına tamamlanmış olacak" diye konuştu.

(İHA)

1999 yılında sit alanı ilan edilen Validebağ Korusu cennetten bir bahçeye dönüşecek
1999 yılında sit alanı ilan edilen Validebağ Korusu cennetten bir bahçeye dönüşecek
1999 yılında sit alanı ilan edilen Validebağ Korusu cennetten bir bahçeye dönüşecek
1999 yılında sit alanı ilan edilen Validebağ Korusu cennetten bir bahçeye dönüşecek
1999 yılında sit alanı ilan edilen Validebağ Korusu cennetten bir bahçeye dönüşecek

Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Belediyesi, cumhurbaşkanı, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 1999 yılında sit alanı ilan edilen Validebağ Korusu cennetten bir bahçeye dönüşecek - Son Dakika


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