Milli Savunma Bakanlığı'ndan tahıl sevkiyatı açıklaması: Planlandığı gibi sürüyor - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan tahıl sevkiyatı açıklaması: Planlandığı gibi sürüyor

17.08.2022 10:00
Milli Savunma Bakanlığı'ndan tahıl sevkiyatı açıklaması: Planlandığı gibi sürüyor

Mili Savunma Bakanlığı (MSB) Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatının planladığı gibi devam ettiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tahıl sevkiyatı ve bir dizi görüşmeler gerçekleştirmek için 18 Ağustos Perşembe günü Ukrayna'ya gidecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tahıl sevkiyatı ve bir dizi görüşmeler gerçekleştirmek için 18 Ağustos Perşembe günü Ukrayna'ya gideceğini açıklanmıştı.

PLANDIĞI GİBİ DEVAM EDİYOR

Bu gelişmeler yaşanırken Mili Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) tahıl koridoruna ilişkin bir açıklama geldi. Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatının planladığı gibi devam ettiğini duyuruldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi: "Bu sabah itibarıyla ayçiçeği küspesi, ayçiçeği yağı ve mısır taşıyan 4 gemi daha Ukrayna'nın Odessa ve Çernomorsk limanlarından hareket etti."

Milli Savunma Bakanlığı tahıl sevkiyatının planlandığı gibi devam ettiğini açıkladı
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