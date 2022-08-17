Milli Savunma Bakanlığı'ndan tahıl sevkiyatı açıklaması: Planlandığı gibi sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tahıl sevkiyatı ve bir dizi görüşmeler gerçekleştirmek için 18 Ağustos Perşembe günü Ukrayna'ya gideceğini açıklanmıştı.
Bu gelişmeler yaşanırken Mili Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) tahıl koridoruna ilişkin bir açıklama geldi. Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatının planladığı gibi devam ettiğini duyuruldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi: "Bu sabah itibarıyla ayçiçeği küspesi, ayçiçeği yağı ve mısır taşıyan 4 gemi daha Ukrayna'nın Odessa ve Çernomorsk limanlarından hareket etti."
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