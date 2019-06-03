Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu AB Komiseri Dimitris...
Son Dakika Politika Haber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu AB Komiseri Dimitris...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu AB Komiseri Dimitris Avramopoulos ile görüşmesi sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu AB Komiseri Dimitris..., System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu AB Komiseri Dimitris Avramopoulos ile görüşmesi sona erdi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:18 Kaynak: İHA
Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



YSK'nın seçim kurulu ile ilgili son kararına AK Parti'den itiraz MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: Eşme İlçe Başkanlığı kapatıldı Binali Yıldırım'dan genç siyasetçilere tavsiye: Uçuk vaatlerde bulunmayın Annesini trafik müdürüne şikayet etti: Elmasını dışarı attı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 17:16:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu AB Komiseri Dimitris...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]