Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu AB Komiseri Dimitris...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu AB Komiseri Dimitris Avramopoulos ile görüşmesi sona erdi.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:18 Kaynak: İHA
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