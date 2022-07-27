Üniversite Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerine Zam Kararı, Resmi Gazete'de - Son Dakika
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Üniversite Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerine Zam Kararı, Resmi Gazete'de

27.07.2022 14:53
Üniversite Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerine Zam Kararı, Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre üniversite katkı payları ve öğrenim ücretlerin zam geldi. Üniversitelerin tıp fakültelerinin ücretleri 706 TL’den 961 liraya, diş hekimliği fakültelerinin ücretleri 509 TL’den 804 liraya, veterinerlik fakültelerinin ücretleri 462 TL’den 629 liraya, fen-edebiyat fakültelerinin ücretleri ise 340 TL’den 463 liraya çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre üniversite katkı payları ve öğrenim ücretlerin zam geldi. Üniversitelerin tıp fakültelerinin ücretleri 706 TL'den 961 liraya, diş hekimliği fakültelerinin ücretleri 509 TL'den 804 liraya, veterinerlik fakültelerinin ücretleri 462 TL'den 629 liraya, fen-edebiyat fakültelerinin ücretleri ise 340 TL'den 463 liraya çıktı.

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazetesi'nin bugünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre; üniversitelerin tıp fakültelerinin ücretleri 706 TL'den 961 liraya, diş hekimliği fakültelerinin ücretleri 509 TL'den 804 liraya, veterinerlik fakültelerinin ücretleri 462 TL'den 629 liraya, fen-edebiyat fakültelerinin ücretleri ise 340 TL'den 463 liraya çıkarıldı.

Güzel sanatlar fakültelerinin ücretleri 377 TL'den 513 liraya; iletişim, eğitim, ilahiyat fakültelerinin ücretleri 340 TL'den 463 liraya; konservatuar ücretleri 703 TL'den 958 liraya çıktı. Açık öğretim fakültelerinin ücretleri ise 77 TL'den  105 liraya çıkarıldı.

İkinci öğretim programlarında ise veterinerlik fakültesi ücretleri 2 bin 549 TL'den 3 bin 471 liraya; bilgisayar, mühendislik, mimarlık fakültelerinin ücretleri ise 2 bin 486 liraya çıkarıldı. Fen-edebiyat fakültelerinin ücretleri ikinci öğretim programlarında bin 530 liradan 2 bin 084 liraya; hukuk, iktisat, işletme fakültelerinin ikinci öğretim ücretleri ise bin 379 TL'den bin 879 liraya çıkarıldı.

Öte yandan; Türkiye Diyanet Vakfı ve Türkiye Maarif Vakfı'na bağlı, yurt dışındaki uluslararası imam hatip liseleri, azınlık liseleri ile Müslüman dini idarelere bağlı imam hatip lisesi statüsündeki eğitim kurumlarından mezun olup Türkiye'ye gelen öğrenciler Türk vatandaşları öğrenim ücreti üzerinden kayıt yaptırabilecek. İkinci öğretimde eğitim gören öğrencilerin öğretim ücretlerinin yüzde 10'u barınma, sağlık ve diğer hizmetlere kullanılacak. Hazırlık sınıfında bir yıl sınıf tekrarı yapan öğrenciler, ikinci yıla ait katkı paylarını kendisi ödeyecek.

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Yeni kurulan ve kapatılan fakülteler Resmi Gazete'de Yeni kurulan ve kapatılan fakülteler Resmi Gazete'de
Kaynak: ANKA

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