Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir gece ansızın gelebiliriz hem de her yere gelebiliriz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Mehteran ekibinin gösterisi

BİTLİS - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen etkinliklerde konuştu. (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güney sınırlarımızı 30 kilometre derinliğinde bir koridorla güvence altına alana kadar mücadelemizin bitmeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin güvenlik önceliklerine, kendi planlamamıza göre operasyonları sürdüreceğiz. Bir gece ansızın gelebiliriz hem de her yere gelebiliriz." dedi.