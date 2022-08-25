Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir gece ansızın gelebiliriz hem de her yere gelebiliriz" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir gece ansızın gelebiliriz hem de her yere gelebiliriz"

25.08.2022 16:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir gece ansızın gelebiliriz hem de her yere gelebiliriz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Mehteran ekibinin gösterisi BİTLİS - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen etkinliklerde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Mehteran ekibinin gösterisi

BİTLİS - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen etkinliklerde konuştu. (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güney sınırlarımızı 30 kilometre derinliğinde bir koridorla güvence altına alana kadar mücadelemizin bitmeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin güvenlik önceliklerine, kendi planlamamıza göre operasyonları sürdüreceğiz. Bir gece ansızın gelebiliriz hem de her yere gelebiliriz." dedi.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt, Ahlat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bir gece ansızın gelebiliriz hem de her yere gelebiliriz' - Son Dakika

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