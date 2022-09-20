Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütlerine karşı gerekeni yapmaktan asla çekinmeyeceğimizi tekrar kuvvetle belirtiyoruz" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütlerine karşı gerekeni yapmaktan asla çekinmeyeceğimizi tekrar kuvvetle belirtiyoruz"

20.09.2022 19:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütlerine karşı gerekeni yapmaktan asla çekinmeyeceğimizi tekrar kuvvetle belirtiyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması NEW YORK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu'nda BM'nin 77'nci Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması NEW YORK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu'nda BM'nin 77'nci Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap etti. (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güvenlik güçlerimize terör saldırıları gerçekleştiren, Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden PKK ve türevlerine karşı kayıtsız kalmamız beklenemez."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörizme karşı her türlü tedbiri almaya muktedir olduğumuzu, terör örgütlerine karşı gerekeni yapmaktan asla çekinmeyeceğimizi tekrar kuvvetle belirtiyoruz"

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Terör örgütlerine karşı gerekeni yapmaktan asla çekinmeyeceğimizi tekrar kuvvetle belirtiyoruz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütlerine karşı gerekeni yapmaktan asla çekinmeyeceğimizi tekrar kuvvetle belirtiyoruz" - Son Dakika
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