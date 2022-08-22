Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gaziantep ve Mardin'deki elim kazalar tüm boyutlarıyla soruşturulmaktadır" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gaziantep ve Mardin'deki elim kazalar tüm boyutlarıyla soruşturulmaktadır"

22.08.2022 19:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gaziantep ve Mardin'deki elim kazalar tüm boyutlarıyla soruşturulmaktadır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (Mardin ve Gaziantep'teki trafik kazaları) Yapılan soruşturmalar neticesinde, failler hakkında gereken işlemler yapılacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Benzer kazaların bir daha yaşanmaması için trafik ve araç güvenliği başta olmak üzere her alanda ihtiyaç duyulan tedbirleri süratle uygulamaya geçireceğiz."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'ndan sonra açıklamalar yapıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'ndan sonra açıklamalar yapıyor Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Mardin ve Gaziantep'teki trafik kazaları) Yapılan soruşturmalar neticesinde, failler hakkında gereken işlemler yapılacaktır.' Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Mardin ve Gaziantep'teki trafik kazaları) Yapılan soruşturmalar neticesinde, failler hakkında gereken işlemler yapılacaktır.'
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gaziantep ve Mardin'deki elim kazalar tüm boyutlarıyla soruşturulmaktadır' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gaziantep ve Mardin'deki elim kazalar tüm boyutlarıyla soruşturulmaktadır" - Son Dakika
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