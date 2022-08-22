Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (Mardin ve Gaziantep'teki trafik kazaları) Yapılan soruşturmalar neticesinde, failler hakkında gereken işlemler yapılacaktır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Benzer kazaların bir daha yaşanmaması için trafik ve araç güvenliği başta olmak üzere her alanda ihtiyaç duyulan tedbirleri süratle uygulamaya geçireceğiz."
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gaziantep ve Mardin'deki elim kazalar tüm boyutlarıyla soruşturulmaktadır' - Son Dakika