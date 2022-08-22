Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Benzer kazaların bir daha yaşanmaması için trafik ve araç güvenliği başta olmak üzere her alanda ihtiyaç duyulan tedbirleri süratle uygulamaya geçireceğiz."

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gaziantep ve Mardin'deki elim kazalar tüm boyutlarıyla soruşturulmaktadır' - Son Dakika

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