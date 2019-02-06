Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi Kabulü Sona Erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi Kabulü Sona Erdi.

1 saat önce

IHAAW164921-SIY/06-02-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi kabulü sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi Kabulü Sona Erdi., System.String[]
IHAAW164921-SIY/06-02-2019

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi kabulü sona erdi. Görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü. 06.02.2019 16: 49: 21 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:57 Kaynak: İHA

Devlet Bahçeli, MHP, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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