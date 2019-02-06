Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi Kabulü Sona Erdi.
1 saat önce
IHAAW164921-SIY/06-02-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi kabulü sona erdi.
IHAAW164921-SIY/06-02-2019
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi kabulü sona erdi. Görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü. 06.02.2019 16: 49: 21 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:57 Kaynak: İHA
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