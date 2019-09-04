Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pancar alım fiyatını yükseltmesi şeker çiftçilerini sevindirdi

Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay:

"Beklenilen fiyatın üzerinde açıklanan fiyat, çiftçimize bir hediye oldu"

KAYSERİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Pancar alım fiyatını bu yıl için ton başına 235 liradan 300 liraya yükseltiyoruz" açıklamalarını değerlendiren Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, "Beklenilen fiyatın üzerinde açıklanan fiyat, çiftçimize bir hediye oldu" dedi.

Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, şeker sektörünü ve pancar alım fiyatlarını değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya'da toplu açılış töreninde yaptığı "Pancar alım fiyatını bu yıl için ton başına 235 liradan 300 liraya yükseltiyoruz, nişasta bazlı şeker oranını bu yılın sonunda yüzde 2,5'e kadar indiriyoruz" açıklamalarına ilişkin konuşan Başkan Akay, bunun zamandır beklenen bir açıklama olduğunu ve pancar çiftçilerine de bir hediye olduğunu kaydetti.

Akay, "Bu uzun zamandır beklenen bir açıklamaydı. En sonunda Cumhurbaşkanımız bu açıklamayı yaptı. Aslında beklenilen fiyatın üzerinde bir fiyat açıklaması yapıldı. Bu yönüyle çiftçimize bir hediye ve ödül olduğunu söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanımızın açıklamasında çiftçi açısından altı çizilmesi gereken 2 husus var. Birisi nişasta bazlı şeker kotasının yüzde 2.5'de kalacağının ifade edilmesi, diğeri de pancar fiyatının belirlenmesidir. Bunların ikisi de müjde niteliğinde açıklamalardır. Bu işten ekmek yiyen ve geçimini sağlayan insanlarımız adına, camiamız adına Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz. Beklenenin üzerine bir rakam olduğunu tekraren belirtmem gerekiyor. Tonda 280-290 TL gibi bir fiyat bekleniliyordu ama 300 TL olması sürpriz oldu. Girdilerdeki artışlar nedeniyle bu fiyat yüksek biri görünse de girdilerdeki artışı yeterince karşılayacağı söylemek söz konusu değil. Çünkü girdi maliyetleri özellikle gübre, akaryakıt, tohum ve elektrik gibi maliyet kalemlerinde son 1 yıl içerisinde önemli artışlar yaşandı. Bunun tam karşılığı olduğunu söyleyemeyiz ama beklentinin üzerinde olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Bu yönüyle çiftçilerimiz memnun. Bu pancar tarımı açısından da önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Çünkü maliyetlerdeki artış çiftçiyi pancar tarımından uzaklaştırmaya başlamıştı. Taban fiyatının bu şekilde olması yeniden çiftçilerimizi bu konuda istekli hale getirecek, onu görüyoruz. Yine insanlar Türkiye için stratejik önemi olan şeker pancarından geçimlerini sağlayacaklar" ifadelerini kullandı.

"En az yüzde 18-20 seviyesinde şekere zam gelmesi gerektiğini düşünüyorum"

Şeker fabrikalarının maliyetleri kendi bünyelerinden karşılamasının mümkün olmadığının altını çizen Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, "Birde bu işin şeker fabrikaları boyutu var. Sonuçta şeker fabrikalarının üretmiş olduğu şekerin temel maddesi şeker pancarıdır. Toplam şeker üretim maliyetinin ortalama 3'te 2'si hammadde maliyetinden oluşuyor. Hammadde de yüzde 27.5 artış demek şeker fiyatına da yansıyacak rakamdır. 3'te 2'si olduğuna göre kabaca yüzde 18'lik bir maliyet etkisi oluşacaktır. Şuanda fabrikalarda şeker toptan satış fiyatları iskontosuz 3.57 gibi rakamlarda satılıyor. Haziran ayında gelen yüzde 16'lık zammın ardından bu noktaya gelmişti. Haziran ayında yapılan zam, bir önceki yılın eylül ayında yapılması gereken zamdı. Bunun da bedelini şeker fabrikaları ödemek zorunda kaldı. Bu da hanelerine zarar olarak yansıdı. Önümüzdeki kampanya döneminde bu zammın gelmiş olması şeker fiyatlarına da zammın gelmesini tekrardan gündeme getirmesi kaçınılmaz bir sonuçtur. Mutlaka bunun değerlendirilmesi lazım. Yoksa şeker fabrikalarının bu maliyetleri kendi bünyelerinden karşılaması mümkün değildir. Geçen sene özelleştirme süreci yaşanmıştı. Bu özelleştirme sürecinde 10 tane şeker fabrikası satıldı. Turhal Şeker Fabrikası'nı biz almıştık. Bu özelleşen fabrikaların bir alım maliyetleri var, birde işletme maliyetleri var. Şeker fabrikasını alınca sadece bir bedel ödemekle işten kurtulamıyorsunuz. Birde onun işletme maliyeti var. Ona da katlanmanız gerekiyor. Bu özelleşen fabrikalar bir taraftan işletme maliyetlerine katlanacaklar, çiftçinin ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Buna rağmen zarar edecek olurlarsa bu iş sürdürülebilir olmaktan çıkar. Bundan dolayı ciddi bir problem meydana gelir. Ortalama bir pancar zammından sonra kabaca bir hesap yaptım. En az yüzde 18-20 seviyesinde şekere zam gelmesi gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Nişasta bazlı şeker hem sektöre hem de insan sağlığına zararlı"

Nişasta bazlı şekerlerde resmi olarak açıklanan kota miktarınca üretiminin kontrolünün yapılmasının çok önemli olduğunun altını çizen Hüseyin Akay, "Geçmişten beri bununla ilgili değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Nişasta bazlı şekerin hem sektöre hem de insan sağlığına zararlı bir durumunun olduğunu ifade ediyoruz. Bunun sonucunda son 1.5 sene içerisinde önce yüzde 10'dan 5'e, arkasından da yüzde 2.5'e düşürüldü. Önemli bir miktarda üretimi azaltılmış oldu. Bunun kontrol edilmesi çok önemlidir. Resmi olarak açıklanan kota miktarınca üretimi yapılmasının kontrolü yapılması çok önemlidir" dedi.