Temel ihtiyaç maddelerini uygun fiyatlardan almak isteyen Siirtli vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sarı etiketli ürünler adeta kapışıldı. İndirimin başlaması sonrasında Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin birçok şubesinde olduğu gibi Siirt'te de yaşanan yoğunluk fotoğraflara yansıdı. Siirt merkez Bahçelievler Mahallesi 'ndeki marketin şubesine erkenden gelenler, indirimli fiyatlarla alışveriş yaptı. - SİİRT

Kaynak: İHA

Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Siirt'te tarım kredi kooperatif marketi açıldı - Son Dakika

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