Siirt'te tarım kredi kooperatif marketi açıldı - Son Dakika
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Siirt'te tarım kredi kooperatif marketi açıldı

18.08.2022 10:47
Siirt'te tarım kredi kooperatif marketi açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazartesi günü itibariyle fiyatlarda yüzde 30'lara varan indirim olacağını açıklamasının ardından sabahın erken saatlerinde vatandaşlar Tarım Kredi Kooperatif marketine akın etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazartesi günü itibariyle fiyatlarda yüzde 30'lara varan indirim olacağını açıklamasının ardından sabahın erken saatlerinde vatandaşlar Tarım Kredi Kooperatif marketine akın etti. Siirt'te yeni açılan markete vatandaşlar, yoğun ilgi gösterdi.

Temel ihtiyaç maddelerini uygun fiyatlardan almak isteyen Siirtli vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sarı etiketli ürünler adeta kapışıldı. İndirimin başlaması sonrasında Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin birçok şubesinde olduğu gibi Siirt'te de yaşanan yoğunluk fotoğraflara yansıdı. Siirt merkez Bahçelievler Mahallesi'ndeki marketin şubesine erkenden gelenler, indirimli fiyatlarla alışveriş yaptı. - SİİRT

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Kaynak: İHA

Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te tarım kredi kooperatif marketi açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Siirt'te tarım kredi kooperatif marketi açıldı - Son Dakika
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